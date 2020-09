Der an zweiter Stelle bei Agrarlebensmittelexporten stehende Sektor hat seine Exporte in den ersten fünf Monaten 2020 (Januar-Mai) um 6,9% erhöht (Quelle: ICE - Italienische Handelsagentur). Was den Wert betrifft, beliefen sich die Exporte auf 2,133 Milliarden EUR, wobei die Exporte von den führenden fünf exportierenden Ländern ansteigen. Bildquelle: Shutterstock.com...

