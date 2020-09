HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Corona-Demonstrationen:

"Das, was man aus den Erfahrungen seit 2015 lernen kann, steht den Reflexen vom Berliner Corona-Wochenende in gewisser Weise entgegen. So empörungswürdig die Bilder der Reichsflaggenschwenker vorm Reichstagsgebäude sind - die Lektion, die Ostdeutsche schon hinter sich haben, lautet: Gerade in einer solchen Lage darf man nicht hyperventilieren. Denn wovon jene leben, die die Demokratie wanken sehen wollen, das sind Gegenwut und Pauschalisierung. Pauschalisierung wäre etwa, alle Gegner der Corona-Maßnahmen als Verschwörer und Verrückte hinzustellen. Damit schweißte man sie nur an die Rechtsextremisten. Die Erfahrung zeigt, dass es im Gegenteil diskursive Offenheit braucht, auf diejenigen zuzugehen, die kritisch sind. Das bedeutet nicht, dass man ihnen recht geben muss. Man kann ihnen sagen, wo sie Grenzen überschreiten."/DP/jha