STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Nawalny/Nervenkampfstoff:

"Manchmal ist es nicht nur wichtig, was der Inhalt einer Botschaft ist. Manchmal ist es ebenso wichtig, wer die Botschaft überbringt. Nicht die Charité hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass ihr Patient Alex Nawalny mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde, sondern die Bundesregierung. Das menschliche Drama um den russischen Oppositionspolitiker, um dessen Genesung die Ärzte nach wie vor ringen, verändert sich dadurch nicht. Aber die Sache wird zu einem Politikum - und dessen Ausmaße sind jetzt noch nicht zu erahnen. Die Art und Weise, in der die Bundesregierung rückhaltlose Aufklärung von Moskau fordert, ist weit entfernt von diplomatischer Zurückhaltung. Doch das ist ebenso angebracht wie die Ankündigung, Kontakt mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen aufzunehmen."/DP/jha