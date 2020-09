MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Nawalny:

"Keinen ernsthaften Zweifel kann es nun noch daran geben, dass Nawalny in der Heimat Opfer eines übermächtigen Gegners geworden ist. Auch in Russland befindet sich ein für militärische Zwecke entwickeltes Nervengift nicht im Arsenal kleiner Krimineller, sondern in den Händen der Staatsmacht. Um die begründete Vermutung auszuräumen, dass Nawalny Opfer eines staatlich angeordneten Verbrechens geworden ist, müsste der Kremlchef und einstige Geheimdienstmann Wladimir Putin nun völlige Transparenz walten lassen. Nichts aber ist weniger wahrscheinlich als das."/DP/jha