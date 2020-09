STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Heizpilzen:

"Ausgerechnet der grüne Tübinger Oberbürgermeister - und regelmäßige Oberprovokateur - Boris Palmer hat nun eine radikale Kehrtwende vollzogen und sich dafür ausgesprochen, den durch Corona schwer gebeutelten Gastronomen in diesem Winter den Einsatz von Heizpilzen wieder zu erlauben. Diese Haltung mag für manche seiner Parteikollegen erneut ein Affront sein - sie ist jedoch absolut nachvollziehbar. Es gibt gute Gründe dafür, dass die Städte in diesem Herbst und Winter das Verbot von Heizpilzen aussetzen sollten. ...Daran, dass es sich um eine Ausnahmegenehmigung handelt, darf jedoch am Ende kein Zweifel bestehen. Es wäre ein fatales Signal für die Gesellschaft und vor allem für die Wirtschaft, wenn die Politik ihre mühsam erarbeiteten Leitlinien nun für andere Branchen aufweichen würde."/yyzz/DP/he