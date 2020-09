BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD im Bundestag will an diesem Donnerstag in Berlin die Folgen der Corona-Krise für die Gesellschaft in Deutschland beraten (15 Uhr). Zu den Abgeordneten wollen zunächst Fraktionschef Rolf Mützenich, Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz sowie die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sprechen. Wie sich die soziale Lage während der Pandemie entwickelt hat, wollen die Sozialdemokraten mit Verdi-Chef Frank Werneke diskutieren./bw/DP/he