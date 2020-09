Das Wirtschaftsministerium nimmt den geplanten Verkauf der Medizinsparte des börsennotierten Gummiverarbeiters Semperit genauer unter die Lupe. "Wir sind in sehr konstruktiven Gesprächen mit Semperit. Die Handschuhproduktion in Österreich ist wesentlich für die öffentliche Sicherheit", sagte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am Rande des Forum Alpbach zur APA.Das im Juli verschärfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...