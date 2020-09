DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

WIRECARD - Die Finanzaufsicht Bafin und das Bundesfinanzministerium haben jahrelang dabei zugesehen, wie Mitarbeiter privat Geschäfte mit Aktien jener Unternehmen gemacht haben, die von ihnen selbst beaufsichtigt wurden. Wie das Finanzministerium bestätigte, haben Mitarbeiter der Bafin die Aktie des inzwischen insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard seit Anfang 2019 so oft privat gehandelt wie keine andere Aktie. Besonders häufig kauften und verkauften die Mitarbeiter der für die Marktaufsicht zuständigen Abteilung die Wirecard-Aktie. Diese Abteilung überwacht den Umgang mit vertraulichen Informationen von Marktteilnehmern. Das Bundesfinanzministerium veröffentlichte die Zahlen auf eine Anfrage hin, die der Grünen-Abgeordneten Danyal Bayaz gestellt hatte. Zuerst berichtete die FAZ darüber. (SZ)

FACEBOOK - Facebook stoppt ab sofort den Verkauf von VR-Brillen der Marke Oculus in Deutschland. Der Konzern verweist dabei auf Gespräche mit deutschen Aufsichtsbehörden. "Wir haben den Verkauf von Oculus-Hardware an Verbraucher in Deutschland wegen anstehender Gespräche mit der Regulierungsbehörde vorübergehend ausgesetzt", heißt es in einer Mitteilung. Details zu den Gründen des Verkaufsstopps nennt Facebook auch auf Nachfrage nicht. Nach Informationen von Welt steht dahinter die jüngste Ankündigung, dass die VR-Headsets für bestehende Nutzer ab 2023 nur noch mit einem Facebook-Account verwendbar sind. Neukunden müssen sich bereits ab Oktober zwingend mit einem Facebook-Account anmelden. (Welt)

AIRBNB - Privaten Vermietern von Ferienwohnungen auf der Plattform Airbnb droht Ärger mit der Steuerfahndung. Nach Informationen des Handelsblatts ist das Unternehmen nun erstmals gezwungen, Daten über Vermietungen an die deutschen Fahnder zu übermitteln. Das hat ein Gericht in Irland letztinstanzlich festgestellt. Die Abwicklung läuft über die Hamburger Steuerfahndung. Damit geht ein langes Verfahren zu Ende. Bereits 2018 hatte das Bonner Bundeszentralamt für Steuern auf Hamburger Initiative eine sogenannte Gruppenanfrage in Irland gestellt, wo Airbnbs Unternehmenssitz ist. In Bedrängnis kommen könnten jetzt solche Vermieter, die die Einnahmen aus der Vermietung nicht in ihrer Einkommensteuerklärung angegeben haben. Bei höheren Einnahmen fällt zudem Umsatzsteuer an. (Handelsblatt)

