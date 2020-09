Die amerikanische Bekleidungskette Guess Inc. (ISIN: US4016171054, NYSE: GES) gab am Mittwoch die Auszahlung einer vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,1125 US-Dollar je Aktie bekannt. Die Ausschüttung erfolgt am 2. Oktober 2020 (Record date: 16. September 2020). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,45 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 13,40 US-Dollar (Stand: 2. September 2020) einer derzeitigen Dividendenrendite ...

