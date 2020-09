Zwischen - 7 und - 10 % Tagesverlust war der Durchschnitt am zweiten Tag. Wer mit TB-Daily short ging, liegt je nach Abrechnung zwischen + 50 und + 99 % im Gewinn. Was nun? TB-Daily stellt sich heute neu auf, bitte lesen!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Sie wollen kostenlos und unverbindlich News von Redakteuren der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH? Tragen Sie sich unter www.ichkaufeaktien.de in den Info-Brief ein.

TESLA-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de