Anfangs werden Flüge aus acht Länder zugelassen, in denen die Ansteckungszahlen vergleichsweise gering sind. Die Schweiz zählt nicht dazu.Peking - Nach einer halbjährigen Unterbrechung wegen der Corona-Pandemie sind am Donnerstag erstmals wieder internationale Flüge aus wenigen ausgewählten Ländern zum Pekinger Flughafen aufgenommen worden. Anfangs wurden acht Länder ausgesucht, in denen die Ansteckungszahlen vergleichsweise gering sind. Die Schweiz zählt nicht dazu, aus Europa aber Österreich, Dänemark, Schweden und Griechenland.

