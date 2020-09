Stühlerücken: Während Adyen, Prosus, Pernod Ricard, Vonovia und Kone in den EuroStoxx50 aufgenommen werden, gibt es auch Veränderungen in den hinteren Reihen. Ein Gewinner der Indexanpassungen ist die norwegische Nel. Die Aktie des Wasserstoff-Unternehmens wird fortan im Stoxx600 geführt. Das könnte neue Investoren anlocken.Im Stoxx600 befinden sich - wie der Name schon vermuten lässt - die 600 größten börsengelisteten Unternehmen in Europa. Dass Nel nun zu diesem Kreis gehört, verwundert nicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...