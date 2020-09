Das Publikum in Disney World wird vielleicht nicht mehr lange so klein wie aktuell bleiben. Ron DeSantis von der Regierung Floridas, der letzten Mittwoch bei einem Rundtischgespräch über Themenparks in Orlando sprach, meinte, dass die Kapazitäten der Themenparks in der Region bald aufgestockt werden könnten. In einem Gespräch mit Führungskräften von Walt Disney (WKN:855686), der Muttergesellschaft von Universal Orlando, Comcast (WKN:157484), und SeaWorld Entertainment (WKN:A1T8QH) lobte DeSantis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...