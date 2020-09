Gold konsolidiert aktuell auf hohem Niveau seitwärts. Nach den hohen Zugewinnen in diesem Jahr ist allein das schon ein positives Signal. Und es gibt einen neuen mittel- bis langfristigen Kurstreiber.

Im August hatte Gold erstmals die Marke von 2.000 US-Dollar geknackt und war nach mehreren starken Monaten in Folge deutlich überkauft. Zwangsläufig setzte eine Konsolidierung ein - wir hatten rechtzeitig darauf hingewiesen.

Die Einbußen in der Korrekturphase halten sich aber in engen Grenzen, das ist ein gutes Zeichen. Vom Hoch ging es in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...