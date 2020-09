Am Nachmittag sowie am morgigen Freitag werden wichtige Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet. Diese könnten dem Goldpreis neue Impulse verleihen.Vor allem der Monatsbericht des US-Arbeitsministeriums (Freitag, 14.30 Uhr) wird mit Spannung erwartet. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten soll sich in den USA die Arbeitslosenrate von 10,2 auf 9,8 Prozent reduziert haben und die Zahl neu geschaffener Stellen von 1,8 Millionen auf 1,4 Millionen gesunken sein. ...

