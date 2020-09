DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Siemens Healthineers hat die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung zu einem Preis von 36,40 Euro je Aktie platziert. Wie der Erlanger Konzern nach Abschluss der Platzierung mitteilte, betrug der Bruttogesamterlös 2,73 Milliarden Euro, vor Provisionen und Kosten. Platziert wurden die neuen Aktien signifikant unterhalb des Schlusskurses vom Mittwoch von 38,32 Euro. Die 75 Millionen neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden laut Mitteilung in einem beschleunigten Platzierungsverfahren bei institutionellen Anlegern platziert und sind ab dem 1. Oktober 2019 gewinnberechtigt. Mit dem Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung will Siemens Healthineers einen Teil einer Brückenfazilität ersetzen, die das Unternehmen von der Siemens Finance BV zur Finanzierung der geplanten Akquisition von Varian Medical Systems erhalten hat. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 9. September vorgesehen. Die neuen Aktien unterliegen einer Lock-Up-Verpflichtung durch Siemens Healthineers von 180 Tagen. Innerhalb dieser Zeit wird das Unternehmen unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, ausgeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich ab dem 4. September zum Handel zugelassen werden und ab dem 8. September in den Handel aufgenommen werden. Sie sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinbezogen werden. Mit der Kapitalerhöhung erhöhte Siemens Healthineers das Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte um 75 Millionen auf 1,075 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 FR/Capgemini SA, ausführliches Ergebnis 1H, Paris

INDEXÄNDERUNGEN

22:05 DE/Entscheidung über Änderungen in den Indizes der DAX-Familie

DIVIDENDENABSCHLAG

BHP: 0,55 USD CRH: 0,22 USD

AUSBLICK KONJUNKTUR

- CH 08:30 Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,8% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 49,0 zuvor: 51,6 - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 51,9 1. Veröff.: 51,9 zuvor: 57,3 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,8 1. Veröff.: 50,8 zuvor: 55,6 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 50,1 1. Veröff.: 50,1 zuvor: 54,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 51,6 1. Veröff.: 51,6 zuvor: 54,9 11:00 Einzelhandelsumsatz Juli Eurozone PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: +5,7% gg Vm - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,1 1. Veröff.: 60,1 zuvor: 56,5 - US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +8,1% gg Vq 1. Veröff.: +7,3% gg Vq 1. Quartal: -0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,5% gg Vq 1. Veröff.: +12,2% gg Vq 1. Quartal: +9,8% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -58,60 Mrd USD zuvor: -50,70 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 950.000 zuvor: 1.006.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff: 54,8 zuvor: 50,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 58,1 Punkte

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

10:30 ES/Auktion von Anleihen im Gesamtvolumen von 3,5 bis 4,5 Mrd EUR, davon: 0-prozentige Anleihen mit Laufzeit Januar 2025 1,40-prozentige Anleihen mit Laufzeit April 2028 1,85-prozentige Anleihen mit Laufzeit Juli 2035 Auktion 0,70-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2033 im Volumen von 250 bis 750 Mio EUR 10:50 FR/Auktion 0-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit November 2030 Auktion 1,25-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2036 Auktion 0,75-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit Mai 2052 Auktion 4,00-prozentiger Anleihen (OAT) mit Laufzeit April 2060 im Gesamtvolumen von 9,5 Mrd bis 11 Mrd EUR 11:00 SE/Auktion 0,125-prozentiger und inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 1 Mrd SEK 11:00 GB/Auktion 0,125-prozentiger Anleihen (Gilt) mit Laufzeit Januar 2028 im Volumen von 2,75 Mrd GBP 11:30 HU/Auktion 1,50-prozentiger Anleihen mit Laufzeit April 2026 im Volumen von 30 Mrd HUF Auktion 3,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2031 im Volumen von 25 Mrd HUF Auktion 3,00-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2038 im Volumen von 20 Mrd HUF 12:30 GB/Auktion 1,25-prozentiger Anleihen mit Laufzeit Oktober 2041 im Volumen von 2 Mrd GBP

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- % DAX-Future 13.328,50 -0,09 S&P-500-Indikation 3.579,50 -0,03 Nasdaq-100-Indikation 12.386,00 -0,21 Nikkei-225 23.494,20 1,06 Schanghai-Composite 3.397,61 -0,21 +/- Ticks Bund -Future 176,74 2 Vortag: INDEX Schluss +/- % DAX 13.243,43 2,07 DAX-Future 13.340,00 2,67 XDAX 13.342,22 2,66 MDAX 27.893,91 1,35 TecDAX 3.174,25 1,88 EuroStoxx50 3.337,77 1,84 Stoxx50 3.005,22 1,95 Dow-Jones 29.100,50 1,59 S&P-500-Index 3.580,84 1,54 Nasdaq-Comp. 12.056,44 0,98 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,72 +61

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler für den Donnerstag. Der DAX wird das Juli-Hoch von 13.314 Punkten wohl überwinden, nachdem dieses am Mittwoch von einem Marktteilnehmer noch als "unüberwindbares Hindernis" bezeichnet worden war. "Die Vorlagen sind gut", so ein Händler mit Blick auf die anhaltende Rekordjagd in den USA oder die Stärke von Nikkei und Kospi in Asien. Zudem kommt der Euro noch etwas zurück auf 1,1810 Dollar, das sollte vor allem den exportorientierten europäischen Aktien Auftrieb geben und damit auch dem DAX, in dem solche besonders hoch gewichtet sind. Neue Impulse dürften von überarbeiteten Einkaufsmanager-Indizes für den Dienstleistungsbereich ausgehen sowie von den VDMA-Auftagszahlen. Am Nachmittag werden dann die Erstanträge auf US-Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, bevor am Freitag der große August-Arbeitsmarktbericht die Karten neu mischen könnte.

Rückblick: Die Schwäche des Euro gab den Börsen Auftrieb. Als stützend werteten Marktteilnehmer auch die guten ISM-Indizes vom Vortag, während der schwächere ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA vom Mittwoch dahingehend interpretiert wurde, dass die Daten zusätzlichen Druck auf die US-Regierung ausüben dürften, weitere Stützungsmaßnahmen zu ergreifen. Dazu passten entsprechende Forderungen von Finanzminister Mnuchin in Richtung der streitenden Parteien im US-Kongress. Für Bewegung sorgten Änderungen bei der Zusammensetzung wichtiger europäischer Indizes. Im Euro-Stoxx-50 müssen unter anderen BBVA und Societe Generale die Plätze räumen, im Stoxx-50 Lloyds Bank und Santander. Der Stoxx-Subindex Banken war mit einem Minus von 0,6 Prozent der einzig negative. Belastend wirkte hier auch die jüngste Verflachung der Zinskurve. Kone stiegen um 0,8 Prozent und Pernod Ricard kamen um 2,5 Prozent voran, trotz durchwachsener Zahlen. Beide steigen in den Euro-Stoxx-50 auf. Adyen, die erwartungsgemäß in den Euro-Stoxx-50, aber auch in den Stoxx-50 kommen, stiegen um 0,4 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Für Adidas ging es 4,5 Prozent nach oben. Überraschend ersetzt die Aktie Lloyds Banking im Stoxx-50. In den Euro-Stoxx-50 kommen unter anderem auch Vonovia - die Aktie gewann 2,2 Prozent. Deutsche Telekom rückten mit einem positiven Analysten-Kommentar um 5,2 Prozent vor. Im TecDAX stiegen Compugroup mit einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank um 6,8 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Healthineers litten unter der Ankündigung einer Kapitalerhöhung und wurden bei Lang & Schwarz bei 36,70 Euro gesehen, rund 4 Prozent niedriger als zum Xetra-Schluss.

USA / WALL STREET

Fest - Die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich. Nasdaq-Composite und S&P-500-Index markierten wieder neue Rekorde und der Dow stieg locker über die 29.000er Marke. Er ist noch rund 1,5 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt. Die Anleger setzten auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft, nachdem Finanzminister Mnuchin darauf drängt, mehr Geld zu bewilligen. Daneben sorgten Meldungen über aussichtsreiche Corona-Impfstoffkandidaten und deren beschleunigte Zulassung für Kauflaune. Konjunkturseitig fielen die neuesten Signale widersprüchlich aus. Der ADP-Arbeitsmarktbericht enttäuschte, die Auftragseingänge für die US-Industrie überraschten positiv. Tagesverlierer waren die zuletzt favorisierten Technologieaktien, deren Subindex um 1,4 Prozent nachgab. Im Telekommunikationssektor bietet Altice USA 7,8 Milliarden Dollar für die kanadische Cogeco. Deren kanadische Aktiva will Altice dann an den Cogeco-Großaktionär Rogers Communication weiterverkaufen. Altice USA gewannen 3,5 Prozent. Cogeco schossen in Toronto um 19 Prozent nach oben, Rogers Communication verbesserten sich um 4,8 Prozent. Tesla kamen nach dem jüngsten Höhenflug um 5,8 Prozent zurück. Gedrückt wurde der Kurs von der Nachricht, dass der zweitgrößte Aktionär, die Investmentgesellschaft Baillie Gifford & Co, nach dem guten Lauf der Aktie seine Beteiligung reduziert hat.

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse weiter. Die Zehnjahresrendite ermäßigte sich um weitere knapp 3 Basispunkte auf 0,65 Prozent. Marktbeobachter führten zur Erklärung die enttäuschenden ADP-Arbeitsmarktdaten an.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,1806 -0,40% 1,1854 1,1836 +5,3% EUR/JPY 125,50 -0,28% 125,85 125,60 +3,0% EUR/CHF 1,0779 -0,17% 1,0798 1,0779 -0,7% EUR/GBP 0,8872 -0,07% 0,8878 0,8895 +4,8% USD/JPY 106,30 +0,13% 106,17 106,12 -2,3% GBP/USD 1,3307 -0,34% 1,3353 1,3305 +0,4% USD/CNH 6,8419 +0,11% 6,8342 6,8339 -1,8% Bitcoin BTC/USD 11.369,26 -0,116 11.382,51 11.346,76 +57,7%

Der Euro fiel im Zuge der fortgesetzten Dollar-Erholung wieder deutlich unter die Marke von 1,19 Dollar zurück auf rund 1,1845, nachdem er am Dienstag kurz über 1,20 Dollar gesprungen war. Die Deutsche Bank betonte, dass die Euro-Aufwertung am Dienstag erstmals seit einiger Zeit einen kritischen Kommentar von Seiten der EZB hervorgerufen habe. EZB-Chefvolkswirt Philip Lane hatte gesagt, "wenn es Kräfte gibt, die den Euro-Dollar-Wechselkurs bewegen, dann beeinflusst das unsere globalen und europäischen Prognosen und das wiederum beeinflusst unsere Geldpolitik." Dass der Dollar auf breiter Front erneut stark zulegte ließ sich am 0,4 Prozent festeren Dollar-Index ablesen. Die Erholung hatte bereits am Dienstag eingesetzt nach dem gut ausgefallenen ISM-Einkaufsmanagerindex.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,49 41,51 -0,0% -0,02 -27,6% Brent/ICE 44,35 44,43 -0,2% -0,08 -28,1%

Die Ölpreise gerieten nach Bekanntgabe der US-Vorratsdaten für die vergangene Woche stark unter Druck und lagen zuletzt knapp 3 Prozent unter dem Vortagsniveau im Bereich eines Einmonatstiefs. Zwar waren die Ölvorräte sehr stark gesunken, was normalerweise den Ölpreis beflügelt, allerdings dürfte der Hurrikan Laura die Daten verzerrt haben. Unter anderem hätten Tanker ihre Fracht in Häfen im Golf von Mexiko wegen des Sturms nicht anlanden können, und außerdem sei die Ölförderung wegen des Sturms stärker beeinträchtigt gewesen, hieß es. Daneben drückte der feste Dollar auf den Preis für das in Dollar gehandelte Öl. Im Handel in Asien zeigen sich die Ölpreise stabilisiert.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.940,10 1.942,80 -0,1% -2,71 +27,9% Silber (Spot) 27,35 27,53 -0,6% -0,18 +53,2% Platin (Spot) 914,10 909,60 +0,5% +4,50 -5,3% Kupfer-Future 3,00 3,00 0% 0 +6,5%

Wie beim Öl bremste der feste Dollar auch den Goldpreis. Die Feinunze verbilligte sich um 1,5 Prozent oder 29 Dollar auf 1.941. Im asiatischen Handel stabilisiert sich der Goldpreis.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

CORONAVIRUS-PANDEMIE

- Das Auswärtige Amt hat wegen der Corona-Pandemie nun auch eine Reisewarnung für die bei deutschen Urlaubern beliebten Kanarischen Inseln verhängt. Damit warnt die Bundesregierung nun vor "nicht notwendigen, touristischen" Reisen in alle Landesteile Spaniens.

- In Frankreich sind in den vergangenen 24 Stunden mehr als 7.000 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Die Zahl von mehr als 5.000 neuen Corona-Fällen pro Tag wurde in den vergangenen Tagen mehrfach überschritten.

- Die US-Regierung hat die Bundesstaaten aufgefordert, für die Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffes ab dem 1. November bereit zu sein. Der Chef der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, appellierte in einem am Mittwoch bekanntgewordenen Brief an die Gouverneure, die Fertigstellung von Verteilzentren bis zu diesem Datum sicherzustellen.

DEUTSCHLAND / RUSSLAND

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny "auf das Allerschärfste" verurteilt und eine Reaktion angekündigt. Es sei nun sicher, dass Nawalny Opfer eines Verbrechens geworden sei, sagte Merkel in Berlin. "Wir erwarten, dass sich die russische Regierung zu diesem Vorgang erklärt."

GELDPOLITIK EZB

EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat die geldpolitischen Maßnahmen der EZB und die fiskalpolitischen Maßnahmen des Staats in der Corona-Krise verteidigt. Zugleich forderte Weidmann aber auch, die Notwendigkeit dieser Politik permanent zu überprüfen und gegebenenfalls Korrekturen anzubringen. Im Übersee-Club Hamburg erneuerte Weidmann seine grundsätzliche Kritik an Staatsanleihekäufen durch die Zentralbank, und bezeichnete sie als "riskant".

HAUSHALT USA

Wegen der Corona-Pandemie dürfte die US-Staatsverschuldung im kommenden Jahr - erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs - die gesamte Wirtschaftsleistung des Landes übersteigen. Das Haushaltsbüro des US-Kongresses erklärte in einer Prognose, die Staatsverschuldung werde 2021 mit 21,9 Billionen Dollar auf 104 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) anwachsen. 2023 werde die Schuldenquote dann auf 107 Prozent steigen - den höchsten Wert der US-Geschichte - und 2030 knapp 109 Prozent erreichen.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern ist die Geschäftsaktivität im August gestiegen, jedoch etwas langsamer als im Vormonat, während sich die Inlandsnachfrage weiterhin von den durch die Coronavirus-Pandemie verursachten Schocks erholte. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 54,0 (Juli: 54,1) Punkte.

KONJUNKTUR USA

Die US-Wirtschaft hat laut dem Konjunkturbericht "Beige Book" der US-Notenbank im August zwar expandiert, in vielen Teilen des Landes wird aber immer noch ein verlangsamtes Wachstum wegen der anhaltenden Sorgen über die Entwicklung der Covid-19-Pandemie registriert.

KONJUNKTUR USA

Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester hält mehr Staatshilfe für unerlässlich, um der US-Wirtschaft nach dem Auswirkungen durch die Coronavirus-Pandemie wieder nachhaltig auf die Sprünge zu helfen. Der US-Notenbank komme eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung der Wirtschaft zu. Die Fed werde dieser Rolle gerecht.

REISEBESCHRÄNKUNGEN EUROPA

Die EU-Staaten wollen ihre Reisebeschränkungen innerhalb Europas wegen der Corona-Krise besser abstimmen. Bei einem Treffen der Botschafter der Mitgliedstaaten habe es "vollständige Übereinstimmung" gegeben, "dass ein gemeinsames Interesse an einer engeren Koordinierung in der EU besteht", sagte ein EU-Diplomat.

USA/CHINA

Die Administration von US-Präsident Donald Trump plant neue Beschränkungen für chinesische Diplomaten in den USA und begründet dies mit ähnlichen Maßnahmen seitens Peking. Außenminister Mike Pompeo sagte, dass chinesische Diplomaten für Besuche an Universitäten die Genehmigung der US-Regierung einholen müssten.

MERCK KGAA

hat eine Hybridanleihe im Volumen von einer Milliarde Euro platziert. Die Emission hat eine Laufzeit von 60 Jahren und ist mit einer vorzeitigen Rückzahlungsoption nach sechs Jahren sowie einem jährlich zahlbaren Kupon von 1,625 Prozent ausgestattet.

STEAG

hat sich trotz der vorherigen Klageschritte an der ersten deutschen Steinkohle-Auktion beteiligt. "Wir haben uns zur Teilnahme an dem Verfahren entschieden, weil alles andere bedeutete, dass wir am Ende mit Sicherheit in eine entschädigungslose Stilllegung gehen würden", sagte ein Unternehmenssprecher.

