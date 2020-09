The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.09.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.09.2020Aktien1 US42365Q1031 Hemisphere Media Group Inc.2 US56068V1026 Majesco3 US81728J1097 Sensus Healthcare Inc.4 DE000A289VV1 HAEMATO AG5 CA81202L1094 Seahawk Gold Corp.6 CA29877A2056 European Electric Metals Inc.7 US16948W2098 China HGS Real Estate Inc.8 BMG2111B1752 China Best Group Holding Ltd.9 GB00BK7YQK64 Hammerson PLCAnleihen/Exchange Traded Products1 AT0000A2J645 Erste Group Bank AG2 XS2224621420 adidas AG Deutschland3 XS2224621347 adidas AG Deutschland4 DE000A3H2XK1 Niedersachsen, Land5 CH0536893198 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken6 CH0536893214 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken7 XS2226974504 Schweden, Königreich8 DE000HLB2W89 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale9 DE000HLB2WJ6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale10 DE000HLB2WG2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 XS2227050023 Royal Schiphol Group N.V.12 XS2227050379 Royal Schiphol Group N.V.13 IE00BLRPQJ54 Riz.UCITS IC.-Ed.Tec.Dig.L.ETF Reg. Shs A USD Acc. oN14 IE00BLRPQH31 Riz.UCITS IC.-Sus.Fut.Food ETF Reg. Shs A USD Acc. oN