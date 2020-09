Die Ölpreise haben in den vergangenen Handelswochen weiter Boden gut machen können. Im gestrigen Handel gerieten die Kurse von Brent und WTI allerdings wieder deutlich unter Druck. So verbilligte sich WTI-Öl um fast drei Prozent auf 41,64 Dollar, Brent-Öl sank um knapp zwei Prozent auf 44,54 Dollar. Rohstoffexperte Eugen Weinberg von der Commerzbank wies darauf hin, dass die aktuellen Lagerdaten der US-Regierung nur eine geringe Aussagekraft hätten. In der vergangenen Woche waren die US-Ölreserven ...

