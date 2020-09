Die US-Banken stehen aktuell gerade vor einem wichtigen Scheideweg. In den Sektor-ETFs ist eine markante Dreiecksformation erkennbar, welche in den kommenden Tagen zu einem Breakout in jedwede Richtung führen dürfte. Eine entscheidende Rolle hierbei dürfte das führende Finanzunternehmen Goldman Sachs spielen.

