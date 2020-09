DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Administration von US-Präsident Donald Trump plant neue Beschränkungen für chinesische Diplomaten in den USA und begründet dies mit ähnlichen Maßnahmen seitens Peking. Außenminister Mike Pompeo sagte am Mittwoch, dass chinesische Diplomaten für Besuche an Universitäten die Genehmigung der US-Regierung einholen müssten. Die chinesische Botschaft und die Konsulate in den USA müssten die Genehmigung des Außenministeriums für alle großen kulturellen Veranstaltungen einholen, die außerhalb ihrer diplomatischen Einrichtungen stattfänden. Der US-Diplomat sagte, dass die Trump-Administration "einfach Gegenseitigkeit" von China verlange. Er warf Peking vor, dass es "ein System undurchsichtiger Genehmigungsverfahren anwendet, das dazu dient, amerikanische Diplomaten daran zu hindern, reguläre Geschäfte zu tätigen und mit dem chinesischen Volk in Verbindung zu treten". Dies stehe im Kontrast zu dem "offenen Zugang", der chinesischen Diplomaten in den USA gewährt werde.

TAGESTHEMA II

Die US-Regierung hat die Bundesstaaten aufgefordert, für die Verteilung eines möglichen Corona-Impfstoffes ab dem 1. November bereit zu sein. Der Chef der Gesundheitsbehörde CDC, Robert Redfield, appellierte an die Gouverneure, die Fertigstellung von Verteilzentren bis zu diesem Datum sicherzustellen. Zum 1. November müssten die Zentren "vollständig einsatzfähig" sein, heißt es in dem Schreiben von Ende August. Dazu müssten womöglich Vorgaben für Geschäfts- und Baugenehmigungen für das Unternehmen McKesson, das einen künftigen Impfstoff im Land verteilen soll, gelockert werden. Der Brief zeigt den Willen der Regierung von Präsident Donald Trump, noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November einen Impfstoff zu genehmigen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wictigen Termine angekündigt

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Produktivität ex Agrar 2Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +8,1% gg Vq 1. Veröff.: +7,3% gg Vq 1. Quartal: -0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +11,5% gg Vq 1. Veröff.: +12,2% gg Vq 1. Quartal: +9,8% gg Vq 14:30 Handelsbilanz Juli PROGNOSE: -58,60 Mrd USD zuvor: -50,70 Mrd USD 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 950.000 zuvor: 1.006.000 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit August (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,7 1. Veröff: 54,8 zuvor: 50,0 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August PROGNOSE: 57,0 Punkte zuvor: 58,1 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 3.572,75 -0,22% Nasdaq-100-Indikation 12.370,00 -0,33% Nikkei-225 23.482,70 +1,01% Hang-Seng-Index 24.970,44 -0,60% Kospi 2.393,41 +1,23% Schanghai-Composite 3.391,54 -0,39% S&P/ASX 200 6.107,40 +0,73%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Ein Teil der Börsen schließt sich der Rally der Wall Street mit immer neuen Rekorden an, andere klinken sich aus und geben stattdessen ab. Anleger setzen in den USA auf die Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 bereits zum 1. November. Diese Aussicht lässt die Risikoneigung in Asien steigen - erkennbar am Devisenmarkt, wo die meisten regionalen Währungen zum US-Dollar zulegen. Die Schwäche der Fluchtwährung Yen passt ebenfalls ins Bild. Allerdings zeichnet sich ein neuer Handelsstreit ab. Nach den USA geht nun auch Indien gegen China vor und verhängt Sanktionen. So wurden diverse chinesische Apps vom indischen Markt verbannt - auch solche des Schwergewichts Tencent. Händler sehen die neuen Spannungen zwischen Indien und China sehr kritisch und befürchten eine Ausweitung des Konflikts. Die chinesischen Börsen verlieren daher, auch der indische Markt hinkt den übrigen Börsen hinterher. Die Titel des Mobiltelefonherstellers Xiaomi verlieren 1,2 Prozent, der indische Markt ist einer der wichtigsten. Fallende Yen-Kurse stützen den japanischen Aktienmarkt. Alle 33 Sektoren notieren im Plus. Fast Retailing ziehen um 4,1 Prozent an. Die vergleichbaren Erlöse bei Uniqlo in Japan schossen im August um 30 Prozent in die Höhe. In Seoul geht es noch deutlicher nach oben. Samsung gewinnen 3,7 Prozent. Händler sprechen von besseren Geschäftsaussichten nach der Präsentation eines faltbaren Mobiltelefons. Internettitel profitieren von Netmarble, die um 4,1 Prozent anziehen. Mehrere Gesellschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, stehen vor ihren Börsengängen. In Australien setzt sich die Vortagesrally fort.

US-NACHBÖRSE

PagerDuty brachen um 23,8 Prozent ein, nachdem das Unternehmen Zweitquartalszahlen im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen liegend vorgelegt hatte. Angesichts der jüngst positiven Überraschungen im Software- und IT-Bereich seien die Zahlen ziemlich mau, hieß es aber. Smartsheet gaben 4,4 Prozent nach. Die Cloud-Gesllschaft verfehlte in der zweiten Periode die Vorhersagen. Five Below zogen dagegen um 6,9 Prozent an. Der Schnäppchenmarktbetreiber übertraf im zweiten Quartal die Marktschätzungen. Zudem plant der Einzelhändler die Eröffnung von 110 bis 120 neuen Ladengeschäften 2020. Novavax legten um 3,8 Prozent zu. Das Pharmaunternehmen legte detailliertere Daten zu einer klinischen Studie für einen Impfstoff gegen Covid-19 vor. Positiv wurden die Viertquartalszahlen des Online-Fahrzeugauktionators Copart aufgenommen. Die Papiere verteuerten sich um 4,7 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.100,50 1,59 454,84 1,97 S&P-500 3.580,84 1,54 54,19 10,84 Nasdaq-Comp. 12.056,44 0,98 116,78 34,37 Nasdaq-100 12.420,54 1,04 127,68 42,22 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 885 Mio 814 Mio Gewinner 1.948 1.878 Verlierer 1.030 1.120 Unverändert 103 87

Fest - Die Aufwärtsbewegung beschleunigte sich. Nasdaq-Composite und S&P-500-Index markierten wieder neue Rekorde und der Dow stieg locker über die 29.000er Marke. Er ist noch rund 1,5 Prozent von seinem Rekordhoch entfernt. Die Anleger setzten auf weitere Unterstützungsmaßnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft, nachdem Finanzminister Mnuchin darauf drängt, mehr Geld zu bewilligen. Daneben sorgten Meldungen über aussichtsreiche Corona-Impfstoffkandidaten und deren beschleunigte Zulassung für Kauflaune. Konjunkturseitig fielen die neuesten Signale widersprüchlich aus. Der ADP-Arbeitsmarktbericht enttäuschte, die Auftragseingänge für die US-Industrie überraschten positiv. Tagesverlierer waren die zuletzt favorisierten Technologieaktien, deren Subindex um 1,4 Prozent nachgab. Im Telekommunikationssektor bietet Altice USA 7,8 Milliarden Dollar für die kanadische Cogeco. Deren kanadische Aktiva will Altice dann an den Cogeco-Großaktionär Rogers Communication weiterverkaufen. Altice USA gewannen 3,5 Prozent. Cogeco schossen in Toronto um 19 Prozent nach oben, Rogers Communication verbesserten sich um 4,8 Prozent. Tesla kamen nach dem jüngsten Höhenflug um 5,8 Prozent zurück. Gedrückt wurde der Kurs von der Nachricht, dass der zweitgrößte Aktionär, die Investmentgesellschaft Baillie Gifford & Co, nach dem guten Lauf der Aktie seine Beteiligung reduziert hat.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,14 1,6 0,12 -106,5 5 Jahre 0,25 -0,8 0,25 -167,9 7 Jahre 0,45 -1,5 0,47 -179,7 10 Jahre 0,65 -2,8 0,68 -179,6 30 Jahre 1,38 -4,2 1,42 -168,5

Am Anleihemarkt stiegen die Kurse weiter. Die Zehnjahresrendite ermäßigte sich um weitere knapp 3 Basispunkte auf 0,65 Prozent. Marktbeobachter führten zur Erklärung die enttäuschenden ADP-Arbeitsmarktdaten an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:59h % YTD EUR/USD 1,1801 -0,5% 1,1855 1,1872 +5,2% EUR/JPY 125,45 -0,3% 125,85 125,94 +2,9% EUR/GBP 0,8879 +0,0% 0,8878 0,8901 +4,9% GBP/USD 1,3292 -0,4% 1,3353 1,3338 +0,3% USD/JPY 106,29 +0,1% 106,17 106,07 -2,2% USD/KRW 1188,23 -0,1% 1189,65 1186,69 +2,9% USD/CNY 6,8427 +0,1% 6,8383 6,8263 -1,7% USD/CNH 6,8459 +0,2% 6,8342 6,8271 -1,7% USD/HKD 7,7504 +0,0% 7,7502 7,7502 -0,5% AUD/USD 0,7304 -0,4% 0,7336 0,7342 +4,2% NZD/USD 0,6746 -0,3% 0,6766 0,6754 +0,2% Bitcoin BTC/USD 11.315,76 -0,6% 11.382,51 11.744,76 +56,9%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 03, 2020 02:04 ET (06:04 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.