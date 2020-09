DJ Britische Wettbewerbsaufsicht nimmt SAP-Sinch-Deal unter die Lupe

Von Pietro Lombardi

LONDON (Dow Jones)--Die britischen Wettbewerbsaufseher schauen sich den geplanten Verkauf der SAP-Sparte Digital Interconnect (SDI) an den schwedischen Kommunikationsdienstleister Sinch genauer an. Wie die Competition and Markets Authority (CMA) mitteilte, will sie prüfen, ob der Verkauf des Softwaregeschäfts für Handynetzwerke durch den Walldorfer DAX-Konzern den Wettbewerb in Großbritannien maßgeblich beeinträchtigen würde. Die CMA hat dafür nun bis zum 28. Oktober Zeit.

Der Verkauf von SAP Digital Interconnect an die Sinch AB für 225 Millionen Euro war Anfang Mai vereinbart worden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2020 03:08 ET (07:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.