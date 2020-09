DJ Heil erhöht im Ringen um Lieferkettengesetz Druck auf Altmaier

BERLIN (Dow Jones)--Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat den Druck auf Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhöht, den Weg für ein Lieferkettengesetz zur Durchsetzung von Menschenrechten frei zu machen. "Ich setze darauf, dass im Verlaufe des Septembers die Eckpunkte stehen und wir mit der Gesetzgebung beginnen können", sagte Heil der Neuen Osnabrücker Zeitung. Teile der CDU hätten die Dringlichkeit begriffen, und es gebe auch einen Parteitagsbeschluss der CDU für ein Lieferkettengesetz. "Ich hoffe, dass der Wirtschaftsminister den Beschluss seiner eignen Partei kennt."

Das Wirtschaftsministerium bremst derzeit den von Heil und Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) eingebrachten Eckpunkteentwurf, obwohl ein Lieferkettengesetz im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Heil machte klar, dass er eine Verwässerung der geplanten Regeln nicht akzeptieren werde: "Ins Gesetz gehört eine zivilrechtliche Haftungspflicht für die Firmen, die nicht ausreichend prüfen, ob ihre Zulieferer die Regeln wirklich einhalten." Für "ein Placebo" sei er nicht zu haben. Umstritten zwischen den Ressorts ist auch die Frage, ob das Gesetz für Betriebe ab 500 oder 5.000 Mitarbeitern gelten soll.

Auch auf eine EU-Lösung könne nicht gewartet werden, sagte Heil. "Europa als Ausrede zu nehmen, um das Thema zu vertagen, wäre nicht in Ordnung, zumal viele unserer europäischen Partner längst eigene Gesetze haben." Altmaier selbst hatte am Dienstag erklärt, Ziel der Ressortabstimmung sei, das Vorhaben "in einer für die Unternehmen verträglichen Form umzusetzen".

