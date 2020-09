Die Kommune Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt realisiert erstmals ein Mieterstromprojekt. 76 Wohnungen können künftig den Strom einer neuen 78 kW starken PV-Anlage nutzen und so Energiekosten sparen. Mit dem Bau einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der örtlichen Wohnungsgenossenschaft gibt es erstmals Mieterstrom in Gräfenhainichen. Wie der Projektentwickler Solarimo mitteilte, ist der Auftraggeber die Wohnungsgenossenschaft Gräfenhainichen eG (WGG). Mieterstromanbieter Solarimo starte diesen ...

