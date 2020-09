DJ Altmaier verteidigt Nord Stream 2 gegen EU-Kritik

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Ostseepipeline Nord Stream 2 gegen die wachsende Kritik in der EU verteidigt. In den Niederlanden und anderen europäischen Ländern werde die Gasproduktion zurückgefahren, sagte Altmaier bei einer Videokonferenz mit dem Ausschuss für Internationalen Handel (INTA) des Europäischen Parlaments. "Wir steigen in Deutschland aus Kohle und Kernkraft aus, also brauchen wir mittelfristig mehr Gas. Und wo bekommen wir das Gas her?"

Deutschland sei auch in Gesprächen mit den USA für den weiteren Import von Flüssiggas. Dabei handle es sich aber um Gas, das durch die Fracking-Technologie gefördert werde, "und die ist sehr umstritten in der EU". Altmaier begrüßte indes, dass es bei der Ablehnung der US-Sanktionen gegen das Nord-Stream-2-Projekt "eine große Solidarität in Europa gebe". Die Frage, ob die Gaspipeline weitergeführt werde oder nicht, werde von den Energieministern der EU weiter beraten.

Die Ukraine und osteuropäische EU-Staaten lehnen das deutsch-russische Gasprojekt ab, weil sie eine Umgehung der bisherigen Leitungen und dadurch einen Verlust an Transfereinnahmen fürchten. Kritiker fürchten aber auch eine zu große Abhängigkeit der EU von Russland. Angesichts der Vergiftung des russischen Oppositionsführers Alexej Nawalny stellte am Donnerstag auch FDP-Chef Christian Lindner Nord Stream 2 infrage. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bis zuletzt ihre Unterstützung für das Projekt signalisiert.

Das Nord-Stream-2-Konsortium wird vom russischen Gazprom-Konzern angeführt, der die Hälfte der Finanzierung des 9,5-Milliarden-Euro-Projekts aufbringt. Zu den deutschen Finanzbeteiligten gehören Wintershall und der Energieversorger Uniper. Die USA hatten bereits im Dezember Sanktionen gegen Schiffbauunternehmen verhängt und drohen nun mit weiteren, schärferen Sanktionen.

