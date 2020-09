Köln (ots) -Am Mittwoch (2.9.2020) starteten die Dreharbeiten für den neuen"Tatort" aus Köln mit den Hauptkommissaren Max Ballauf (Klaus J.Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär). Das Opfer in ihrem neuenFall ist eine Frau, die mit einem Gewalttäter verheiratet war. DasDrehbuch für "Der Reiz des Bösen" stammt von den zweifachenGrimme-Preisträgern Arne Nolting und Jan Martin Scharf, der auchselbst Regie führt. Die Bildgestaltung übernimmt Felix Novo deOliveira.Susanne Elvan hat ihren Mann Tarek, einen verurteiltenGewaltverbrecher, über ein Brieffreundschafts-Portal während dessenHaft kennengelernt. Die Hochzeit fand noch vor seiner Entlassungstatt. Als Susanne ermordet aufgefunden wird, ist Tarek erst seitKurzem wieder auf freiem Fuß. Der Fall scheint klar. Doch alsAssistent Norbert Jütte sieht, dass der Mörder seinem Opfer einenGürtel über die Augen gebunden hat, bekommt der Fall eine unerwarteteWendung: Jütte ist überzeugt, dass er schon einmal mit dem Mörder zutun hatte...Wieder mit dabei sind Roland Riebeling als Kommissar Norbert Jütte,Juliane Köhler als Polizeipsychologin Dr. Lydia Rosenberg, sowie JoeBausch als Rechtsmediziner Dr. Roth und Tinka Fürst alsKriminaltechnikerin Natalie Förster. In weiteren Rollen zu sehensind: Torben Liebrecht, Picco von Groote, Neshe Demir, SahinEryilmaz, Theo Trebs, Arved Birnbaum u.v.a.Der "Tatort - Der Reiz des Bösen" ist eine Produktion der BavariaFiction (Niederlassung Köln, Produzent Jan Kruse) im Auftrag des WDR(Redaktion Götz Bolten) für Das Erste. Der Sendetermin in 2021 stehtnoch nicht fest.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4696746