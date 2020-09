Essen (ots) - Wenn es darum geht, bösartige Kommentare, diffamierende Bilder oder geschäftsschädigende Bewertungen aus dem Internet zu löschen, hilft DeinguterRuf weiter. Und auch beim Aufbau einer positiven Online-Reputation ist das Essener Unternehmen erfolgreich.Urteile vom BundesgerichtshofDas "Recht auf Vergessenwerden", also die Frage, ob unliebsame Suchtreffer bei Google gelöscht werden können, ist immer vom Einzelfall abhängig. Erst Ende Juli 2020 gab es dazu zwei unterschiedliche Urteile vom Bundesgerichtshof (BGH). Eins fiel positiv, eins negativ für den Kläger aus. Aufgrund der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) lägen die Hürden für eine Entfernung von Links zwar mittlerweile etwas niedriger, so die Richter, aber letztendlich müsse immer das öffentliche Interesse an der für den Kläger unliebsamen Berichterstattung gegen das Persönlichkeitsrecht des Klägers abgewogen werden.Was bedeutet das für die Kunden von Dein guter Ruf? "Ganz gleich, ob es um Firmeneinträge, Bilder, Google-Bewertungen oder persönliche Profile geht: Zunächst einmal versuchen wir, unerwünschte Daten zu löschen", erklärt Christian Keppel, Geschäftsführer von Dein guter Ruf. Hierzu kooperiert das Unternehmen mit verschiedenen Webseitenanbietern. Bei einzelnen Einträgen kann das Löschen sehr schnell gehen. Dank guter Kontakte liegt die Löschquote bei rund 85 %.Verdrängen von negativen EinträgenWenn das nicht möglich ist, bietet Dein guter Ruf ein spezielles Online-Reputation-Management (ORM) an. Dazu zählt auch das Verdrängen von negativen Einträgen auf hintere Plätze in den Suchergebnissen von Google. "Das ist aktives Gegensteuern zur Wiederherstellung des guten Rufs im Internet", so Keppel. "Das geschieht über die Optimierung des bereits vorhandenen eigenen Web-Contents der Kunden, aber auch durch das Bereitstellen neuer Inhalte und weiterer Maßnahmen." Wichtig dabei: eine individuelle Strategie, die Verzahnung verschiedener Maßnahmen und kontinuierliches Media-Monitoring. Denn nicht immer ist es mit einem Einsatz getan, weiß Geschäftsführer Keppel. "Unsere Spezialisten setzen sich auch dafür ein, dass der erfolgreich aufgebaute gute Ruf unserer Kunden in der digitalen Welt langfristig erhalten bleibt."Kunden von Dein guter Ruf können sich auf schnelles und diskretes Handling eines Premiumanbieters mit langjähriger Erfahrung auch im internationalen Reputation-Management verlassen - ganz gleich, ob es sich um ein privates oder geschäftliches Anliegen handelt. "Wir freuen uns nicht umsonst über eine sehr hohe Kundenzufriedenheit", sagt Christian Keppel.Weitere Informationen finden sich unter: http://ots.de/amBnyYFirmenbeschreibung:Über Dein guter RufDein guter Ruf steht seit Anbeginn für Kontrolle, Schutz und Pflege des guten Rufs im Internet. Das Unternehmen bietet Privatpersonen und Unternehmen einen Full-Service rund um das eigene Online Reputations Management an.Wir bearbeiten unerwünschte Einträge und Bewertungen im Netz und bieten die Unterstützung im Aufbau einer positiven Reputation durch das Online Reputations Management.Als Pionier auf dem deutschen Markt hat deinguterRuf.de zahlreiche Methoden zum Schutz und Aufbau einer guten Reputation im Internet entwickelt.Pressekontakt:DEIN GUTER RUFChristian KeppelAlfredstr. 34145133 EssenTel.: 0201 - 45853474E-Mail: kontakt@deinguterruf.deWeb: http://www.deinguterruf.dehttps://www.facebook.com/DeinguterRuf.de/Original-Content von: Dein Guter Ruf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127137/4696885