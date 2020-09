Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat den bosnischen Stürmer Vedad Ibisevic verpflichtet. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.



Der 36-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Er spielte in der abgelaufenen Saison für Hertha BSC Berlin. "Vedad ist eine echte Bereicherung für unseren Kader. Ein erfahrener, torgefährlicher Offensiv-Spieler, der immer noch auf jeden einzelnen Bundesliga-Einsatz brennt", sagte S04-Sportvorstand Jochen Schneider. Der Stürmer habe in den Gesprächen mit seiner Einstellung überzeugt: "Er will einfach unbedingt weiter auf höchstem Niveau Fußball spielen, und seine Qualitäten sind unbestritten."



Ibisevic selbst zeigte sich erfreut über seinen neuen Club: "Schalke 04 ist ein richtig cooler Verein, da braucht man nicht lange zu überlegen", sagte der Spieler selbst zu dem Transfer. In seinen insgesamt 340 Bundesligaeinsätzen gelangen ihm 127 Tore und 52 Vorlagen.

FC SCHALKE 04-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de