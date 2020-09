Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger von GBC hat die UmweltBank AG in den ersten 6 Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) einen Rückgang beim Nachsteuerergebnis von 5 Prozent auf 14,52 Mio. Euro verbucht. In der Folge bestätigen die Analysten aber das Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen im Berichtszeitraum ein in Summe ausgewiesenes Zins-, Finanz- und Bewertungsergebnis von 26,03 Mio. Euro (HJ 2019: 30,25 Mio. Euro) erzielt. Dennoch sei das Nachsteuerergebnis wegen eines positiven Sondereffekts nur um -5,0 Prozent auf 14,52 Mio. Euro gesunken. Mit der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen habe das Management die Anfang des Geschäftsjahres 2020 aufgestellte Prognose bestätigt. Demnach werde ein Jahresergebnis vor Steuern und Rücklagen von rund 36 Mio. Euro erwartet.

Nach Meinung der Analysten dürfe die im Berichtszeitraum vorgenommene digitale Umstellung im zweiten Halbjahr zu einer Verbesserung der Kreditbearbeitungszeiten und damit zu einem entsprechenden Anstieg der ausgegebenen Umweltkredite führen. Daher belasse GBC die bisherigen Prognosen größtenteils unverändert. Lediglich bei den Ertragsprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2020 habe das Analystenteam Anpassungen vorgenommen, erwarte in Summe aber ein nahezu unverändertes Vorsteuerergebnis von 35,67 Mio. Euro (zuvor. 35,72 Mio. Euro). In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel bei 14,50 Euro und erneuern das Rating "Kaufen".

