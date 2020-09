DJ Scholz: Gelder aus EU-Hilfspaket sollen 2021 fließen können

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat eine Einigung über den europäischen Wiederaufbaufonds und den mehrjährigen EU-Finanzrahmen bis zum Jahresende angemahnt und in diesen Zusammenhang auch auf einen Beschluss zu neuen EU-Eigenmitteln gedrungen, um das Hilfspaket finanzieren zu können. "Wir sind erst am Startpunkt der Diskussionen mit dem Parlament", sagte Scholz in einer Videoschalte zum Jahrestreffen der Brüsseler Denkfabrik Bruegel. Es werde "eine sehr schwierige Debatte" werden, denn man habe nicht viel Zeit.

"Aber mein fester Wille ist, dass wir eine Einigung in diesem Jahr erzielen, damit die Gelder nächstes Jahr beginnen können zu fließen", hob der deutsche Finanzminister hervor, der im laufenden Halbjahr dem EU-Rat der Wirtschafts- und Finanzminister vorsitzt. Damit untrennbar verbunden sei eine Entscheidung über die Eigenmittel, die nun notwendig sei. "Es gibt keinen Spielraum für eine Verschiebung", mahnte Scholz. Das Thema solle bereits bei einem informellen Treffen der Finanzminister kommende Woche in Berlin diskutiert werden.

Scholz meinte, nun sei der beste Moment für eine Reform, aus der dann auch eine erfolgreichere Fiskalunion hervorgehe, denn man habe dann eigene Mittel zur Finanzierung der Aufgaben. Er bekräftigte erneut seine Entschlossenheit, eine EU-Kapitalmarktunion ebenso wie eine Bankenunion voranbringen zu wollen. Immerhin habe man im vergangenen Jahr zur Kapitalmarktunion mehr erreicht als in den gesamten zehn Jahren zuvor, meinte er.

In dem Zusammenhang machte sich der deutsche Finanzminister aber auch erneut für eine internationale Vereinbarung auf eine Mindestbesteuerung stark. Scholz sah weiterhin eine "gute Chance", dieses Jahr einen "Blueprint" dazu zu erreichen. Dies gelte auch für die Besteuerung digitaler Unternehmen, wenngleich hier "die Situation etwas schwieriger" sei. Werde keine Einigung erreicht, werde dies "ein ziemlich gefährlicher Moment" für einige Länder sein, warnte Scholz.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2020 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.