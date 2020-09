Die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenhilfe beantragten, belief sich in der Woche bis zum 29. August auf 881 Tausend, verglichen mit 1,006 Millionen in der Vorwoche, womit die Gesamtzahl der Anträge seit dem 21. März, als die Coronavirus-Pandemie in den USA ausbrach, bei über 58,0 Millionen lag. Der heutige Stand lag unter den Markterwartungen von 0,950 Millionen und zeigte den niedrigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...