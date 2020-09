Die Europäische Kommission will kartieren, in welchem Umfang Sekundärmaterial aus Abfällen und dem Bestand in der EU zur Versorgung mit kritischen Rohstoffen beitragen kann. Die Bestandsaufnahme soll 2022 vorliegen und aufzeigen, in welchen Bereichen Projekte zur Rückgewinnung umsetzbar wären. Dies geht aus dem heute veröffentlichten neuen Aktionsplan der EU-Kommission für kritische Rohstoffe hervor. ...

