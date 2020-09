ADIDAS und PUMA stehen vor einer sehr großen Entscheidung. Der teuerste Fußballer der Welt, Neymar, kündigte soeben seinen Vertrag mit NIKE. Angeblich verhandelt PUMA über einen neuen Vertrag. Der Zweitteuerste, Messi, wechselt zu Manchester und von ihm erwartet man eine ähnliche Veränderung auf der Marketing-Seite.



Gerücht in Herzogenaurach: Kasper Rorsted wird jeden vertretbaren Preis bieten, um wenigstens einen als Aufhänger für die nächste Marketing-Konzeption zu gewinnen. Es geht nicht um Qualität und Design neuer Schuhe, sondern um das Marktimage. Der Kurs zieht seiteinigen Tagen leicht an und wir sind komplett investiert, aber: Im Sneakermarkt gelten andere Gesetze als bei Autos, Uhren oder Technologie. NIKE erreichte bereits seinen alten Topkurs. ADIDAS und PUMA fehlen noch ca. 25 bis 30 %.



