Die Corona-Leugner und die DemokratieDie Demonstrationen am Wochenende in Berlin wirkten bizarr: Gegnerder Corona-Maßnahmen der Regierung protestierten neben Menschen, dieglauben, die Welt werde von Kinderfressern beherrscht, nebentanzenden Hippies, Reichsbürgern und Nazis. Alle einte eine großeGereiztheit, eine brodelnde Wut auf die deutsche Corona-Politik.Besonders bizarr: Kaum ein anderes Land weltweit navigiert bisher sogut und großzügig durch die Krise. Auch im Ausland blickt man mitverständnislosem Staunen auf die selbsternannten Corona-Rebellen.Wurde am vergangenen Wochenende in Berlin das Demonstrationsrecht,ein hohes Gut unseres Grundgesetzes, missbraucht oder legitimbeansprucht? Woher kommt diese Wut? Und wie umgehen mit Leuten,welche ihre demokratischen Rechte erklärtermaßen dazu benutzenwollen, die Demokratie abzuschaffen?"ttt" mit Stimmen der Berlinkorrespondentinnen Pascale Hugues(Frankreich), Linda Lund (Schweden) sowie dem KommunikationsforscherNorbert Bolz und dem Politikwissenschaftler Götz Aly.Autor: Dennis WagnerDie 77. Filmfestspiele in VenedigAm Lido di Venezia ist vor ein paar Tage die 77. Ausgabe der MostraInternazionale dell'Arte Cinematografica eröffnet worden. Und daskommt schon fast einem Wunder gleich. Denn Berlin brachte seineBerlinale noch gerade vor Corona über die Bühne, die Glamourshow ander Croisette in Cannes aber fiel bereits dem Virus zum Opfer. UndVenedigs Mostra, immer schon das intimste der großen Filmfestivals,wo man dicht an dicht im Palazzo del Cinema und in Freiluftarenen dieMagie der bewegten Bilder feiert: Venedig schien auf dem Höhepunktder Krise am Ende - wie die Filmwirtschaft, das Kino als öffentlichesSpektakel selbst. Doch jetzt findet das Festival an der Lagune statt- unter Corona-Sicherheitsauflagen, die der Magie doch heftigzusetzen. Eröffnet wird die Mostra mit einem sehr persönlichenDokumentarfilm, der im Frühjahr in der menschenleeren, von Touristenbefreiten Stadt entstand: "Molecole" zeigt bei aller Verlassenheitauch das Bild eines beinah utopischen Venedigs - einer Stadt, die mitsich und ihrer fragilen Schönheit zur Abwechslung allein ist, einOpen-Air-Museum, dessen (wenige) Bewohner einander wieder begegnen."ttt" trifft den Regisseur des Films, Andrea Segre, FestivaldirektorAlberto Barbera und den Präsidenten der Biennale. Roberto Cicuttosieht in der Coronakrise eine Chance zum Umdenken, auch in derSerenissima, der äußerst unbeschwerten Stadt an der Lagune.Autor: Andreas LuegLang Lang und das Meisterwerk des BarockEigentlich bewegt sich der Pianist Lang Lang im klassischen undromantischen Repertoire. Jetzt hat er, nach zwanzigjährigerBeschäftigung, das Meisterwerk der Barock-Musik, die legendärenGoldberg-Variationen von J.S. Bach eingespielt, und zwar in gleichzwei Versionen: als Live-Lonzert in der Leipziger Thomas-Kirche undals ausgetüftelte Studioaufnahme. Natürlich hat er sich mit demMeilenstein der Bachinterpretation, den Aufnahmen Glenn Gouldsauseinandergesetzt. Dessen frühe Aufnahme der Goldberg-Variationenhat eine Länge von 38 Minuten, Lang Lang nimmt sich Zeit, seineEinspielung dauert 90 Minuten. "ttt" hat den Pianisten in Pekinggesprochen, wohin er sich in der andauernden Corona-Pausezurückgezogen hat. Eigentlich wollte er in diesen Wochen mit seinemBach-Programm auf Konzert-Tournee gehen. Wie erlebt der Künstlerdiese Zeit ohne Auftritte, ohne Publikum? Und wie erlebt er seinHeimatland China unter den Corona-Reglementierungen?Autor: Reinhold JaretzkyBody of Truth - über das Wesen des Körpers und der KunstNach ihrer Dokumentation über das Werk des Malers und BildhauersGeorg Baselitz (2013) widmet sich die Regisseurin Evelyn Schels inihrem neuen Film der Arbeit von vier international renommiertenKünstlerinnen. Marina Abramovic, Tochter eines jugoslawischenPartisanen, betreibt in ihren extremen Performances eine schmerzvolleTrauerarbeit, in dem sie ihren Körper an Grenzen bringt. Dieiranische Foto- und Filmkünstlerin Shirin Neshat verhandelt in ihrenBildern die widersprüchliche islamische Gesellschaft und dasMissverhältnis zwischen Mann und Frau. Die Israelin Sigalit Landauthematisiert den Nahostkonflikt vor ihrer eigenen Haustür, indem derallgegenwärtige Stacheldrahtzaun zu einem Hula-Hoop-Reifen wird, derum ihre Hüfte kreist. Der Körper wird zur Plattform, zum Symbol, zum"Schlachtfeld", auf dem Politik, Religion, die eigene Biografieverhandelt werden. Über die Porträts der vier Künstlerinnenentwickelt sich "Body of Truth" zu einer tiefgreifenden Studie überdas Wesen des Körpers und der Kunst.Autor: Lutz PehnertJohn Cage: Wie langsam ist "So langsam wie möglich"?Diese Frage stellt das Musikstück ORGAN²/ASLSP, geschrieben von JohnCage. Der US-amerikanische Komponist gehört zu den wichtigstenKünstlern des 20. Jahrhunderts, sein anarchisches Verständnis fürMusik hat die Welt revolutioniert. Musik war für ihn das Leben derKlänge, ohne jedes Ziel. Jeder Klang soll nur sich selbst gehören undnicht der Idee des Komponisten unterworfen sein. Mit diesem Programmwurde John Cage zum Wegbereiter avantgardistischer Kunstbewegungenund gilt bis heute als einer der experimentierfreudigsten Künstlerder Moderne. Das Stück ASLSP (as slow as possible) entstand alsOrgelfassung 1987, bei der Uraufführung dauerte es eine knappe halbeStunde. Doch war das wirklich so langsam wie möglich? In Halberstadtin Sachsen-Anhalt ist man dieser Frage nachgegangen und hat eineradikalere Interpretation gewählt.Seit 2001 wird das Stück von John Cage dort aufgeführt, die geplanteDauer: 639 Jahre. Durch diese extreme Ausdehnung wird jederKlangwechsel zu einem großen Ereignis.Am 5. September, pünktlich zum Geburtstag von John Cage, stehterstmals seit sieben Jahren wieder ein solcher Klangwechsel an.Autorin: Simone Unger