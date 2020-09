München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Russland: Die Gift-MethodeWladimir Kara-Mursa hat schon zwei Giftanschläge auf sich überlebt.ARD-Korrespondentin Ina Ruck hat ein exklusives Interview mit ihmgeführt, und wirft ein Licht auf die russische Methode,Regimekritiker einzuschüchtern. Eine Methode, die denOppositionspolitiker Alexei Nawalny fast das Leben gekostet hätte. Erliegt im künstlichen Koma, abgeschirmt von der Öffentlichkeit in derBerliner Charité und wird beatmet. Seine Organisation, dieAntikorruptions-Stiftung in Moskau, arbeitet weiter auf Hochtouren.Einschüchtern bringe nichts mehr, sagt Nawalnys engste Mitstreiterin,die wollen ja, dass wir aufgeben. Wir arbeiten so lange wir nochkönnen.Ina Ruck, ARD-Studio MoskauTürkei/Griechenland: Grund für einen Krieg?Es gab auch Zeiten, da war die Nähe des türkischen Kas und dergriechischen Insel Kastellorizo förderlich für die Aussöhnung derbeiden Staaten. Damals besuchten sich die Menschen wöchentlich,Griechen gingen auf den türkischen Markt, Türken nahmen dasFischerboot zum Kaffeetrinken auf der Insel. Keine acht Kilometertrennt die Türkei hier von Griechenland. Die Zeiten haben sichgeändert. Jetzt ist die Meerenge Aufmarschgebiet für Militärschiffebeider Nationen. Der Gasstreit heizt sich immer mehr auf. Und hiersind Menschen direkt betroffen.Anja Miller und Oliver Mayer-Rüth, ARD-Studio Rom und ARD-StudioIstanbulBrasilien: Die Viren-JägerSie suchen im Dschungel nach neuen Viren, die das Potenzial haben aufMenschen überzuspringen und neue Pandemien auszulösen. Die Forscherder Universität São Paulo beschäftigen sich mit sogenannten Zoonosen,sie kommen immer öfter vor, weil der Mensch immer näher an den Urwaldheranrückt.Matthias Ebert, ARD-Studio RioSchweden: Corona-Nachsorge per ComputerWeil die Kapazitäten ausgeschöpft waren, mussten die Ärzte imKrankenhaus von Södertälje handeln: Patienten, die nicht mehr so vielBetreuung brauchten, schickten sie nach Hause. Ausgestattet mitComputer und Internet wurden sie per Telemedizin betreut. Aus der Notgeboren, getestet und jetzt für gut befunden. Wenn es in Schwedeneine neue Corona-Welle gibt, dann wollen sie diese Form derTelemedizin für viele Patienten nutzen.Christian Blenker, ARD-Studio StockholmÄgypten: Drei Jahre Gefängnis für eine nackte SchulterEs sind mittlerweile mindestens acht Fälle, die der selbsternannteMoral-Anwalt Ashraf Nagy zur Anklage gebracht hat, wegen Verstoßesgegen die Werte der Familie. Junge Frauen, die harmlose TikTok-Postsvon sich veröffentlichten und dafür jetzt im Knast sitzen. Derägyptische Staat macht mit, verurteilt in den Gerichten die jungenFrauen. Menschenrechtler warnen: Dies sei ein Weg die aufstrebendenunteren Schichten einzuschüchtern, denn wer Social-Media nutzt,könnte auch politisch aktiv werden.Alexander Stenzel, ARD-Studio KairoKenia: Lehrer der Privatschulen ohne EinkommenDer Job auf der Baustelle bringt ihm gerade mal vier Euro, eigentlichunterrichtet Joseph Maina Erdkunde. Der kenianische Staat hat dasSchuljahr im ganzen Land für beendet erklärt. Erst nach derConorana-Pandemie werden die Schulen wieder öffnen. Den Lehrern derstaatlichen Schulen wird weiter Gehalt bezahlt, denPrivatschullehrern aber nicht. Deshalb muss Joseph Maina sich mitGelegenheitsjobs durchschlagen, genauso, wie seine 150.000 Kollegen.Caroline Hoffmann, ARD-Studio NairobiTaiwan: Herr Chang und Frau Hsu spielen VerkleidenEine ungewöhnliche Aktion der Betreiber einer Reinigung. AufInstagram posten sie sich mit den vergessenen Kleidungsstücken, aufdass die Besitzer sie endlich abholen und die Reinigung bezahlen.Uwe Schwering, ARD-Studio TokioRedaktion: Ulli Neuhoff, Joana Jäschke Pressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4697061