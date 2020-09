Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 2. September brachte Panasonic die LUMIX S5 auf den Markt, eine leichtgewichtige, kompakte, spiegellose Vollbildkamera. Die LUMIX S5 bietet einen kameriainternen Fünfachs-Bildstabilisator, 4k 60p-Video-Supports bei 10 Bit (4:2:0) sowie 4k 30p bei 4:2:2 10 Bit, was äußerst leistungsstarke Foto- und Videoaufnahmen ermöglicht. Parallel dazu stellt SmallRig zwei LUMIX S5-Zubehörteile vor, die Filmemacher mit einer kompletten und erweiterten Zubehörlösung unterstützen sollen.Passgenaues Kameragehäuse für die LUMIX S5Auf eine Weise konzipiert, die sowohl Schutz bieten als auch über Zubehörhalterungen verfügen soll, bietet das Gehäuse mehrere 1/4"-20 und ARRI 3/8"-16-Gewinde, einen Zubehörschuh (Cold Shoe) sowie eine NATO-Schiene. Es sichert die Kamera mit einer an ihrer Unterseite befestigten 1/4"-20-Schraube und einer M2,5-Schraube auf ihrer rechten Seite, um Verdrehungen zu verhindern. Zusätzlich bietet das Gehäuse einen integrierten Flachschraubenzieher mit einem Imbusschlüssel sowie zwei seitlich befestigte Trageriemen.L Schiene für LUMIX S5Die modular aufgebauten mit Antidreh-Flanschen versehenen Grund- und Seitenplatten setzen Arca-Swiss-Schwalbenschwänze wirksam ein, mit welchen die Kamera sowohl vertikal als auch horizontal befestigt werden kann. Sowohl die vertikale als auch horizontale Achse der L-Platte zeichnen sich durch eine Sensorzentrierzeile aus, die für die Ausrichtung der Kamera auf dem Stativkopf benötigt wird. Die Seitenplatte kann nach vorne bewegt werden, um eine 180 Grad-Drehung auszuführen und weiter nach links ausgedehnt werden, sollte mehr Platz für Befestigung (Tethering) oder Drahtauslöser erforderlich sein. Sie ist mit einer 1/4-Schraube sicher an der Kameraunterseite befestigt und mit einer Gummiunterlage versehen, die die Kamera vor Kratzern bewahrt. Zusätzlich verfügt die L-Platte sowohl auf der Seite als auch auf der Unterseite über mehrere 1/4"-20-Gewindeöffnungen, die für die Befestigung von Zubehör gedacht sind.Weitere Informationen zu SmallRig-Produkten finden Sie auf folgenden Websites:Offizielle Website: www.smallrig.com (http://www.smallrig.com/)Amazon: www.amazon.com/smallrig (http://www.amazon.com/smallrig) (USA) https://www.amazon.de/smallrig (Deutschland)Ebay: www.ebaystores.com/smallrig20092018 (http://www.ebaystores.com/smallrig20092018)Für Vertriebspartner: www.smallrigreseller.com (http://www.smallrigreseller.com/)Informationen zu SmallRigSmallRig wurde 2012 gegründet und ist ein innovationsorientierter Hersteller, der hochwertige Kameraausrüstungen und Zubehörteile für alle Arten von Kameras entwickelt und baut. Unser Vertriebsnetz erstreckt sich über mehr als 200 Länder und Regionen, während unsere Produkte von über 500.000 Filmemachern und Fotografen weltweit unterstützt werden.Pressekontakt:Joy Liuliujingyi@smallrig.com+86 15502187487Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1248469/SmallRig_Professional_Kit_LUMIX_S5.jpgOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/4697054