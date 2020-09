Der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA fiel im August von 58,1 im Vormonat auf 56,9 und lag damit leicht unter den Erwartungen der Analysten von 57,0. Der heutige Bericht deutete auf den dritten Monat in Folge hin, in dem der Dienstleistungssektor expandierte. EURUSD hat relativ wenig auf die heutigen Daten reagiert und notiert weiterhin um den Widerstand bei 1,1850. ...

