DJ Sixt expandiert in den USA weiter

FRANKFURT (Dow Jones)--Sixt setzt seinen Expansionskurs in den USA fort. Das Unternehmen bietet laut Mitteilung das Auto Abo Sixt+ nun auch in den Vereinigten Staaten an 30 Stationen an. Kunden könnten per sofort Fahrzeuge aus der Flotte für eine monatliche Gebühr abonnieren. Diese beinhalte die Anschaffungskosten, Zulassung, Steuern sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Sixt sieht die aktuelle Krise in der Autobranche als Chance. Die Strategie der Digitalisierung und Internationalisierung soll weiter vorangetrieben werden. "Der US-amerikanische Autovermietmarkt mit einem Umsatzvolumen von über 32 Milliarden US-Dollar spielt dabei eine entscheidende Rolle und bietet uns zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten nach dem Abklingen der Krise", wird Sixt-Vertriebsvorstand Konstantin Sixt in der Mitteilung zitiert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2020 11:05 ET (15:05 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.