Vonovia will über Kapitalerhöhung 1 Milliarde Euro erlösen

FRANKFURT (Dow Jones)--Vonovia will sich über eine Kapitalerhöhung rund 1 Milliarde Euro besorgen. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat der Finanzausschuss des Aufsichtsrats die Maßnahme gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die neuen Papiere, die ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten würden, sollen ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.

Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung sollen für die Rückzahlung von im vierten Quartal 2020 fällig werdender Schulden verwendet werden. Der darüber hinausgehende Emissionserlös sollen für künftige Wachstumschancen verwendet werden, so Vonovia. Die neuen Aktien sollen den weiteren Angaben zufolge voraussichtlich am 11. September zum Handel zugelassen und am 15. September in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts einbezogen werden.

Vonovia erwarte, mit dieser Kapitalerhöhung "bereits heute" die Anforderungen von S&P Global Ratings zu erfüllen, um die Eigenkapitalanrechnung der unbefristeten Hybridanleihe 2014 zu ersetzen, die im Herbst 2021 durch Ausübung der Kaufoption zurückgeführt werden könne.

September 03, 2020 11:59 ET (15:59 GMT)

