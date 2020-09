Straubing (ots) - Landauf und landab wird immer heftiger diskutiert, was in Corona-Zeiten noch getan und gesagt werden darf. In den Zentralen der Parteien, der Medienhäuser, an den Stammtischen und in der heimischen Küche wird darüber gestritten. Diese Debatte wogt hin und her, sie wird dabei zunehmend vergifteter, das Mistrauen gegen Andersmeinende wächst. Nun haben die Experten also herausgefunden, dass die deutsche Bevölkerung deutlich widerstandsfähiger geworden ist gegenüber populistischen Parolen. Dieses Bild gilt es gerade jetzt im Kopf zu behalten. Und nicht die offensichtlich falsche Vorstellung, dass ganz viele gegen die Corona-Regeln sind, wie es ein paar Populisten mit großer Wirkung immer wieder behaupten.



