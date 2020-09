Allerdings rückt der Ziegelhersteller Wienerberger anstelle der BAWAG Group in die Top-5 vor, teilte die Wiener Börse am Mittwochabend mit. Auslöser sei die höheren Streubesitz-Kapitalisierung von Wienerberger in den letzten fünf Tagen gewesen. Die fünf größten Unternehmen an der Wiener Börse sind damit Erste Group, OMV, Verbund, Raiffeisen Bank International (RBI) und Wienerberger. Die Änderungen ...

