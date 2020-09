DJ PSA und Total unterzeichnen Verträge für Batteriezellfertigung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die französischen Konzerne PSA und Total haben den Aufbau einer europäischen Batteriezellfertigung wie erwartet unterschrieben. Insgesamt sei das nun gegründete Gemeinschaftsunternehmen Automotive Cells Company (ACC) von den Regierungen in Deutschland und Frankreich mit 1,3 Milliarden Euro gefördert worden, teilte die Opel-Mutter PSA mit. In der Summe sollen in das Projekt, mit dem zwei "Gigafactories" in Kaiserslautern und im französischen Douvrin gebaut werden sollen, mehr als 5 Milliarden Euro investiert werden.

"Der von uns gewünschte Aufbau des europäischen Batteriekonsortiums ist nun Realität", sagte PSA-CEO Carlos Tavares. ACC bringe die Groupe PSA weiter auf dem Weg zur Klimaneutralität voran. Zusammen sollen beide Anlagen auf eine geschätzte Kapazität von 48 Gigawattstunden kommen. Dies entspreche einer Produktion von etwa 10 des erwarteten europäischen Marktes.

Das EU-Batterieprojekt soll ein Gegengewicht zu Anbietern aus anderen Weltregionen, insbesondere China, sein und der Elektromobilität in Europa zum Durchbruch zu verhelfen.

September 03, 2020

