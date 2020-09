DJ MÄRKTE USA/Kräftige Korrektur nach Rekordlauf - Nasdaq-Index -4,2%

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Massive Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bescheren den US-Indizes am Donnerstag herbe Verluste. Warnungen vor zu hoch gelaufenen Bewertungen, einer abnehmenden Breite des Aufschwungs, der fast nur von den Technologieaktien getragen wurde, und dem bekanntermaßen schwierigen Börsenmonat September gab es zwar zuletzt schon, sie waren aber immer in den Hintergrund gedrängt worden. Stattdessen waren die technologielastigen Nasdaq-Indizes von Rekord zu Rekord geeilt.

Nun also eine erste kräftige Gegenbewegung: Der Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York 1,9 Prozent zurück bei 28.541 Punkten und damit auch wieder klar unter der am Vortag noch locker überwundenen 29.000er Marke. Der S&P-500-Index büßt 2,7 Prozent ein, die technologielastigen Nasdaq-Indizes knicken um bis zu 4,4 Prozent ein.

Neben Gewinnmitnahmen versuchen einige Akteure weitere Auslöser für die Gegenbewegung zu finden. Sie sprechen beispielsweise von Zweifeln, ob sich die streitenden Parteien im Kongress noch auf weitere, dringend benötigte Stützungsmaßnahmen für die US-Wirtschaft verständigen werden. Laut Nancy Pelosi, Sprecherin des Repräsentantenhauses, gibt es noch immer "ernsthafte Differenzen".

Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf auf Hochtouren. Die Wahl rücke näher und der Handelsstreit zwischen den USA und China sei ebenfalls nicht beigelegt, sagt Altaf Kassam, Investmentstratege bei State Street Global Advisors. Das sei mit großer Unsicherheit verbunden. Nach Meinung des Strategen ist es nach dem guten Lauf der Aktien nur normal, dass sie eine Verschnaufpause einlegen.

Auf Konjunkturseite haben auf den ersten Blick die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe positiv überrascht, denn sie sind unerwartet deutlich gesunken. Der Rückgang sei aber vermutlich auf eine neue, erstmals angewendete Erhebungsmethode zurückzuführen, heißt es. Bereinigt habe sich die Lage nicht verbessert.

Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft wuchs unterdessen im zweiten Quartal überraschend deutlich, wie aus der Zweitlesung hervorgeht. Und auch der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist in der Zweitlesung besser ausgefallen als gedacht.

FAANG-Aktien mit Verlusten bis 6 Prozent

Der S&P-500-Subindex Technologie-Hardware verliert rund 5,6 Prozent, der Subindex der Halbleiteraktien 5,4 Prozent. Technologieaktien gelten allgemein als Gewinner der Corona-Krise unter anderem wegen der Trends zu Homeoffice und Online-Käufen. Deswegen kannten sie in den vergangene Wochen fast nur eine Richtung. Nun werden Gewinne mitgenommen.

Davon bleiben auch die populären sogenannten FAANG-Aktien nicht verschont. Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google verlieren zwischen gut 4 und 5,5 Prozent. Microsoft kommen um 4,9 Prozent zurück.

Bei Tesla, die nach dem Aktiensplit Anfang der Woche auf ein Rekordhoch knapp über 502 Dollar gestiegen waren, setzen sich die Gewinnmitnahmen bereits den dritten Tag in Folge fort. Der Kurs fällt um 6,8 Prozent auf knapp 417 Dollar. Neben Gewinnmitnahmen leidet die Aktie unter der Ankündigung des Autobauers, sich Kapital zu beschaffen, indem er von Zeit zu Zeit eigene Aktien auf den Markt wirft. Daneben hat ein Großaktionär seinen Anteil an Tesla heruntergefahren.

Gewinnmitnahmen nach guten Zahlen von Ciena und Campbell

Auch gute Geschäftszahlen schützen nicht vor Gewinnmitnahmen. Ciena stürzen um über 25 Prozent ab. Der Anbieter von Netzwerksystemen und Software hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen zwar übertroffen, rechnet aber damit, dass die Corona-Krise noch über mehrere Quartale hinweg Auftragslage und Umsatz negativ beeinflussen wird. An den Tagen vor Bekanntgabe der Zahlen war die Aktie gut gelaufen.

Auch Campbell Soup werden trotz überraschend guter Quartalszahlen verkauft und verlieren 6,2 Prozent. Die Umsatzprognose des für seine Dosensuppen bekannten Unternehmens liegt über dem Analystenkonsens, die Gewinnprognose deckt sich mit den Erwartungen des Marktes.

Dollar verteidigt Gewinne

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar verteidigt die kräftigen Gewinne der Vortage, die ein besser als gedacht ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe ausgelöst hatte.

Weiter auf dem Weg nach unten sind die Ölpreise. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 0,8 Prozent auf 40,76 Dollar. Der am Mittwoch gemeldete deutliche Rückgang der US-Ölvorräte sei allein den Hurrikans Laura und Marco geschuldet gewesen und somit ein Einmaleffekt, merken die Analysten der Commerzbank an. Die Lagerbestände seien trotz der dadurch bedingten vorübergehenden Förderausfälle noch vergleichsweise hoch. Sie lägen 14 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Gold wird ebenfalls verkauft. Neben dem jüngst festeren Dollar verweisen Marktteilnehmer auf die zuletzt überwiegend ermutigenden Konjunkturdaten und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Dadurch verliert das Edelmetall als sicherer Hafen an Zulauf. Der Preis für die Feinunze sinkt um 12 auf 1.929 Dollar.

Am Anleihemarkt tut sich angesichts der kräftigen Verluste bei Aktien überraschend wenig. Von einer Flucht in den sicheren Anlagehafen ist wenig zu sehen. Die Zehnjahresrendite verringert sich lediglich um knapp 2 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.541,72 -1,92 -558,78 0,01 S&P-500 3.484,09 -2,70 -96,75 7,84 Nasdaq-Comp. 11.549,33 -4,21 -507,11 28,72 Nasdaq-100 11.864,76 -4,47 -555,78 35,86 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,13 -0,4 0,14 -106,9 5 Jahre 0,24 -0,6 0,25 -168,4 7 Jahre 0,43 -1,4 0,45 -181,4 10 Jahre 0,63 -1,5 0,65 -181,4 30 Jahre 1,35 -3,1 1,38 -171,9 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1838 -0,14% 1,1801 1,1836 +5,6% EUR/JPY 125,59 -0,21% 125,44 125,60 +3,0% EUR/CHF 1,0777 -0,19% 1,0777 1,0779 -0,7% EUR/GBP 0,8918 +0,45% 0,8876 0,8895 +5,4% USD/JPY 106,11 -0,06% 106,27 106,12 -2,5% GBP/USD 1,3274 -0,59% 1,3297 1,3305 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,8474 +0,19% 6,8456 6,8339 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.690,01 -6,08% 11.369,26 11.346,76 +48,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,22 41,51 -0,7% -0,29 -28,1% Brent/ICE 43,95 44,43 -1,1% -0,48 -28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.929,90 1.942,80 -0,7% -12,90 +27,2% Silber (Spot) 26,85 27,53 -2,5% -0,68 +50,4% Platin (Spot) 900,33 909,60 -1,0% -9,28 -6,7% Kupfer-Future 2,94 3,00 -2,0% -0,06 +4,3% ===

