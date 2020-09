DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:45 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.304,22 -1,01% -11,77% Stoxx50 2.967,35 -1,26% -12,80% DAX 13.057,77 -1,40% -1,44% FTSE 5.850,86 -1,52% -21,23% CAC 5.009,52 -0,44% -16,20% DJIA 28.378,01 -2,48% -0,56% S&P-500 3.462,52 -3,30% +7,17% Nasdaq-Comp. 11.482,36 -4,76% +27,97% Nasdaq-100 11.791,74 -5,06% +35,02% Nikkei-225 23.465,53 +0,94% -0,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 177,01 +29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,28 41,51 -0,6% -0,23 -28,0% Brent/ICE 43,99 44,43 -1,0% -0,44 -28,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.931,87 1.942,80 -0,6% -10,94 +27,3% Silber (Spot) 26,86 27,53 -2,4% -0,66 +50,5% Platin (Spot) 900,45 909,60 -1,0% -9,15 -6,7% Kupfer-Future 2,96 3,00 -1,5% -0,04 +4,9%

Weiter auf dem Weg nach unten sind die Ölpreise. Der am Mittwoch gemeldete deutliche Rückgang der US-Ölvorräte sei allein den Hurrikans Laura und Marco geschuldet gewesen und somit ein Einmaleffekt, merken die Analysten der Commerzbank an. Die Lagerbestände seien trotz der dadurch bedingten vorübergehenden Förderausfälle noch vergleichsweise hoch. Sie lägen 14 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Gold wird ebenfalls verkauft. Neben dem jüngst festeren Dollar verweisen Marktteilnehmer auf die zuletzt überwiegend ermutigenden Konjunkturdaten und die Hoffnung auf einen Impfstoff. Dadurch verliert das Edelmetall als sicherer Hafen an Zulauf.

FINANZMARKT USA

Massive Gewinnmitnahmen im Technologiesektor bescheren den US-Indizes am Donnerstag herbe Verluste. Einige Akteure sprechen auch von Zweifeln, ob sich die streitenden Parteien im Kongress noch auf weitere, dringend benötigte Stützungsmaßnahmen für die US-Wirtschaft verständigen werden. Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf auf Hochtouren. Auf Konjunkturseite haben auf den ersten Blick die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe positiv überrascht, denn sie sind unerwartet deutlich gesunken. Der Rückgang sei aber vermutlich auf eine neue, erstmals angewendete Erhebungsmethode zurückzuführen, heißt es. Bereinigt habe sich die Lage nicht verbessert. Die Produktivität außerhalb der Landwirtschaft wuchs unterdessen im zweiten Quartal überraschend deutlich. Und auch der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist in der Zweitlesung besser ausgefallen als gedacht. Der S&P-500-Subindex Technologie-Hardware verliert rund 5,6 Prozent, der Subindex der Halbleiteraktien 5,4 Prozent. Technologieaktien gelten als Gewinner der Corona-Krise unter anderem wegen der Trends zu Homeoffice und Online-Käufen. Deswegen kannten sie in den vergangene Wochen fast nur eine Richtung. Nun werden Gewinne mitgenommen. Davon bleiben auch die sogenannten FAANG-Aktien nicht verschont. Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google verlieren zwischen gut 4 und 5,5 Prozent. Microsoft kommen um 4,9 Prozent zurück. Bei Tesla, die nach dem Aktiensplit Anfang der Woche auf ein Rekordhoch gestiegen waren, setzen sich die Gewinnmitnahmen bereits den dritten Tag in Folge fort. Der Kurs fällt um 6,8 Prozent. Auch gute Geschäftszahlen schützen nicht vor Gewinnmitnahmen. Ciena stürzen um über 25 Prozent ab. Das Unternehmen hat mit Umsatz und Gewinn die Erwartungen zwar übertroffen, rechnet aber damit, dass die Corona-Krise noch über mehrere Quartale hinweg Auftragslage und Umsatz negativ beeinflussen wird. An den Tagen vor Bekanntgabe der Zahlen war die Aktie gut gelaufen.

Am Anleihemarkt tut sich angesichts der kräftigen Verluste bei Aktien überraschend wenig. Von einer Flucht in den sicheren Anlagehafen ist wenig zu sehen. Die Zehnjahresrendite verringert sich lediglich um knapp 2 Basispunkte auf 0,63 Prozent.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Schwach - Nachdem über weite Strecken ein schwächerer Euro und und die Erwartung der baldigen Zulassung eines Covid-19-Impfstoffs die Kurse an den Aktienmärkten gestützt hatten, gerieten die Kurse mit der Eröffnung an Wall Street und der dort einsetzenden Korrektur des Technologiesektors unter Druck. Europäische Technologiewerte büßten im Schnitt 3,8 Prozent ein. So verloren SAP 3 Prozent, Infineon 4,8 Prozent, STMicro 6,9 Prozent oder ASML 4,6 Prozent. Bei IT- und Softwareberater Capgemini in Paris ging es gegen den Trend 0,2 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat seinen Jahresausblick mit positivem Unterton bestätigt. Besonders schwer traf es ausgewählte Gewinner der Corona-Krise. So fielen Teamviewer um 5,6 Prozent, Draeger um 4,9 Prozent, Hellofresh um 10,4 Prozent und Delivery Hero um 7,9 Prozent. Für Shop Apotheke ging es 11,7 Prozent nach unten. Die Aktien wurden nicht nur verkauft wegen Gewinnmitnahmen, sondern auch weil die Anleger auf ein baldiges Ende der Pandemie setzen. Aktien der Reiseveranstalter konnten sich daher dem Abverkauf entziehen. Die Einstufung der Kanaren als Corona-Risiko-Gebiet wurde von der Hoffnung auf bald verfügbare Impfstoffe überspielt. Tui stiegen um 4,9 Prozent, Fraport 2,9 Prozent und für die Lufthansa-Aktie ging es um 4 Prozent aufwärts. An der Londoner Börse ging es für Carnival 6,6 Prozent nach oben. In Paris gewannen Air France-KLM 3 Prozent. Siemens Healthineers fielen um 5,1 Prozent auf 36,38 Euro nach einer Kapitalerhöhung. Sie wurde zu 36,40 Euro je Aktie durchgeführt. Den Bruttoerlös von 2,73 Milliarden will das Unternehmen in die Finanzierung der Varian-Übernahme stecken.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:11 Mi, 17:35 % YTD EUR/USD 1,1840 -0,12% 1,1801 1,1836 +5,6% EUR/JPY 125,60 -0,20% 125,44 125,60 +3,0% EUR/CHF 1,0775 -0,22% 1,0777 1,0779 -0,8% EUR/GBP 0,8921 +0,48% 0,8876 0,8895 +5,4% USD/JPY 106,08 -0,08% 106,27 106,12 -2,5% GBP/USD 1,3272 -0,61% 1,3297 1,3305 +0,2% USD/CNH (Offshore) 6,8463 +0,18% 6,8456 6,8339 -1,7% Bitcoin BTC/USD 10.651,26 -6,42% 11.369,26 11.346,76 +47,7%

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollar verteidigt die kräftigen Gewinne der Vortage, die ein besser als gedacht ausgefallener Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe ausgelöst hatte

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Börsenwelt in Asien hat sich am Donnerstag zweigeteilt gezeigt. Einige Börsen folgten der Wall Street nach oben. Die chinesischen und indischen Börsen wurden jedoch von einem neuen Handelskonflikt gebremst. Dazu gesellten sich noch maue Daten. Denn bei den chinesischen Dienstleistern ist die Geschäftsaktivität im August zwar gestiegen, jedoch etwas langsamer als im Vormonat. Der von Caixin Media und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor verringerte sich, verharrte aber klar im Expansionsbereich. Das indische Verbot zahlreicher chinesischer Apps könnte zu einer Rotation am chinesischen Aktienmarkt führen, wobei Technologiewerte die Verlierer sein dürften, hieß es bei KGI Securities. Dies galt auch für den Mobiltelefonhersteller Xiaomi, für den der indische Markt einer der wichtigsten ist. Die Titel verloren 1,2 Prozent, erholten sich damit aber wieder deutlich von den Tagestiefs. Die Tokioter Börse profitierte derweil davon, das die heimische Währung Yen gegen den Dollar nachgab. Angeführt wurde der Markt von den Sektoren Elektronik und Automobilbau. Die Titel des Einzelhandelskonzerns Fast Retailing zogen nach guten Zahlen der Tochter Uniqlo um 3,6 Prozent an. In Seoul führten Werte aus den Bereichen Internet und Technologie das Tableau an. Samsung Electronics gewannen 3,7 Prozent. Händler und Analysten sprachen von besseren Geschäftsaussichten nach der Präsentation eines faltbaren Mobiltelefons. Das Angebot verbesserter Leistungen des US-Grafikkartenherstellers Nvidia stützte den Halbleitersektor. SK Hynix zogen um 5,6 Prozent an. Internettitel profitierten von den Plänen bei Netmarble, die um 12,4 Prozent kletterten. Mehrere Gesellschaften, an denen das Unternehmen beteiligt ist, stehen vor ihren Börsengängen. In Sydney gewann der Sektor kurzlebiger Konsumgüter 1,4 Prozent. Laut Medienberichten will ein Bundesstaat seine coronabedingten Restriktionen Mitte September lockern. Auch die Titel von Einkaufszentren legten mit den Schlagzeilen zu. Skycity Entertainment stiegen um 7,4 Prozent, nachdem die Geschäftszahlen des neuseeländischen Kasinobetreibers nicht ganz so schwach wie befürchtet ausgefallen waren. BHP wurden ex Dividende gehandelt und gaben 2,3 Prozent ab.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Vonovia will über Kapitalerhöhung 1 Milliarde Euro erlösen

Vonovia will sich über eine Kapitalerhöhung rund 1 Milliarde Euro besorgen. Wie der Immobilienkonzern mitteilte, hat der Finanzausschuss des Aufsichtsrats die Maßnahme gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen. Die neuen Papiere, die ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung mittels beschleunigten Platzierungsverfahren angeboten würden, sollen ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein.

Startups sehen künstliche Intelligenz als immer wichtiger an

Für gut 40 Prozent der deutschen Startups hat künstliche Intelligenz (KI) einen großen Einfluss auf ihr Geschäftsmodell. Das sind knapp 14 Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus einer Studie des Bundesverbands Deutsche Startups und Hubraum, des Tech-Inkubators der Deutschen Telekom, hervorgeht, die bei der Digital-Messe Ifa Next vorgestellt wurde. 74 Prozent arbeiten danach mit etablierten Unternehmen zusammen, während es im allgemeinen Durchschnitt nur 67 Prozent sind.

Union Investment beurlaubt Mitarbeiter wegen mutmaßlichem Insiderhandel

Union Investment, die Investmentgesellschaft der DZ Bank, hat einen Mitarbeiter frei gestellt. Wie die Gesellschaft aus Frankfurt am Donnerstagmittag mitteilte, wird dem Mitarbeiter vorgeworfen, in privaten Depots außerhalb des Unternehmens über Monate verbotene Insidergeschäfte abgewickelt zu haben. Auf diese Art und Weise soll er sich "in erheblichem Maße unrechtmäßig bereichert" haben. Wegen der schwere des Vorwurfs sei die Freistellung geboten. Union Investment betonte aber, dass selbstverständlich die Unschuldsvermutung gilt. Zuvor hatte Union Investment der Staatsanwaltschaft die erforderlichen Informationen wie Unterlagen und Daten zur Verfügung gestellt.

Sixt expandiert in den USA weiter

Sixt setzt seinen Expansionskurs in den USA fort. Das Unternehmen bietet laut Mitteilung das Auto Abo Sixt+ nun auch in den Vereinigten Staaten an 30 Stationen an. Kunden könnten per sofort Fahrzeuge aus der Flotte für eine monatliche Gebühr abonnieren. Diese beinhalte die Anschaffungskosten, Zulassung, Steuern sowie Wartungs- und Instandhaltungskosten.

Klimaforscher kritisiert Windkraft-Südquoten in EEG-Novelle

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung sieht die geplanten Zuschläge für Windräder in Süddeutschland skeptisch. Die geplanten Südquoten könnten zu Problemen führen, schreibt der Leiter der PIK-Klima- und Energiegruppe, Michael Pahle, in einer Stellungnahme zum Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) für Dow Jones Newswires. Denn eine solche Förderung sei "besonders schwer wieder abzuschaffen, weil sie Nutzen auf vergleichsweise wenige Akteure im Süden konzentriert, die Kosten hingegen deutschlandweit sozialisiert".

Musk besucht Tesla-Fabrik in Grünheide

Tesla-Chef Elon Musk hat am Donnerstag die Baustelle der Autofabrik seines Unternehmens im brandenburgischen Grünheide besucht. Dort sollen bereits ab Mitte kommenden Jahres jährlich bis zu 500.000 Elektrofahrzeuge hergestellt werden. Es ist der erste Besuch des US-Konzernchefs auf dem Gelände der künftigen Tesla-"Gigafabrik". In einem kurzen Statement nannte Musk die neuen Anlagen laut einem Bericht des Senders rbb "die umweltfreundlichste Fabrik der Welt". Zu kritischen Fragen wegen der Wasserversorgung der Fabrik sagte Musk, die damit verbundenen Probleme seien lösbar. Im Vergleich zu Kalifornien sei Brandenburg schließlich keine trockene Gegend. Bei einem Rundgang über das Gelände informierte sich der Unternehmer über die Bauplanung und die bereits erzielten Fortschritte.

Costa Coffee streicht bis zu 1.650 Stellen in britischen Filialen

Die Kaffeemarke Costa Coffee strafft infolge der Corona-Pandemie ihre Filialstruktur in Großbritannien und will im Zuge dessen bis zu 1.650 Mitarbeiter entlassen. Die Marke, die dem US-Konzern Coca-Cola gehört und über 2.700 Coffeeshops in Großbritannien und Irland betreibt, warnte davor, es bestehe nach wie vor "ein hohes Maß an Unsicherheit", wann der Handel wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen werde. Das Unternehmen habe eine Reihe von Optionen geprüft, bevor es sich zum Abbau der Arbeitsplätze entschieden habe.

Leonardo und BAE Systems erhalten Radarauftrag von der Royal Air Force

Leonardo SpA und BAE Systems haben einen Auftrag für 317 Millionen britische Pfund von der britischen Royal Air Force erhalten. Gegenstand des Vertrags ist die Lieferung von Radargeräten für die Typhoon-Kampfjets, wie das italienische und das britische Rüstungsunternehmen mitteilten. Im Rahmen des Vertrags sollen elektronische Radargeräte die mechanischen ersetzen, die derzeit bei der britischen Luftwaffe im Einsatz sind.

EuGH: Vivendi darf bei Mediaset mit fast 30 Prozent einsteigen

Der französische Medienkonzern Vivendi hat im Streit um seine fast 30-prozentige Beteiligung an Mediaset vor Gericht einen Erfolg verbucht. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschied am Donnerstag, dass die italienischen Gesetze, die Vivendi daran hindern, 28 Prozent des Kapitals des italienischen Konkurrenten zu erwerben, gegen europäisches Recht verstoßen. Die EU-Richter befanden, dass die italienische Gesetzgebung "ein verbotenes Hindernis für die Niederlassungsfreiheit darstellt" und auch nicht dem Schutz der Informationsvielfalt dient.

Honda und General Motors planen strategische Allianz in Nordamerika

Die beiden Autokonzerne Honda Motors und General Motors planen eine strategische Kooperation in Nordamerika. Künftig könnte gemeinsam beim Einkauf oder bei Fahrzeugplattformen zusammengearbeitet werden, kündigten die Konzerne an. Dafür sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Honda will im Zuge der Zusammenarbeit "erhebliche Kosteneffizienzen" in Nordamerika erzielen, sagte Vice-President Seiji Kuraishi.

Mediaset: Könnten uns im Telekomsektor engagieren

Der italienische Medienkonzern Mediaset könnte sich künftig im Telekomsektor engagieren. Voraussetzung dafür sei, dass es eine gewisse Konvergenz zwischen den Unternehmen im Telekom- und TV-Bereich gebe, teilte die Mediaset SpA mit. Anlass der Überlegungen seien die jüngsten Entwicklungen in Italien für ein einheitliches Festnetz im gesamten Land.

