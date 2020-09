Das Pfund Sterling präsentierte sich am Donnerstag schwach - Der EUR/GBP zeigt nach unten, aber das Momentum lässt nach - Der EUR/GBP steigt am Donnerstag kräftig an, was die wöchentlichen Verluste trimmt und die jüngste Schwäche beseitigt. Während der amerikanischen Sitzung markierte der Euro ein neues Tageshoch bei 0,8923. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ...

