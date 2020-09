Dem AUD/USD droht der dritte Tagesverlust in Folge - Der US-Dollar-Index konsolidiert seine Gewinne unter 93,00 - Daten aus den USA zeigen eine gesunde Erholung des Service-Sektors an - Der AUD/USD sank am Donnerstag mit 0,7282 Dollar auf ein neues Tagestief. Zuletzt wurde das Paar gut 0,6% im Minus bei 0,7293 Dollar gehandelt. DXY korrigiert nach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...