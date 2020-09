Massive Gewinnmitnahmen vor allem im Technologiesektor lassen die führenden US-Indizes am Donnerstag deutlich in die Verlustzone rutschen. Zur Wochenmitte hatten die Anleger noch neue Allzeithochs bejubelt. Ist die Rallye für Apple, Tesla und Co vorüber?Der Dow Jones verliert bis 19:40 Uhr MESZ 2,5 Prozent und der marktbreite Standard & Poor's 500 3,4 Prozent. Zehn der elf Sektoren im S&P notieren im roten Bereich, besonders deutlich fallen die Verluste im Technologiesegment mit einem Rückgang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...