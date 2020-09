HONGKONG (IT-Times) - Der chinesische Smartphone- und Elektronik-Hersteller Xiaomi investiert mit dem Startup Dream in einen weiteren Konsumgüter-Hardware-Hersteller in China. Xiaomi investiert in Dysons chinesischen Herausforderer Dreame in einer Finanzierungsrunde über knapp 15 Mio. US-Dollar und diversifiziert...

Den vollständigen Artikel lesen ...