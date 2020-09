NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag weitgehend stabil geblieben. Konjunkturdaten gaben dem Markt kaum Impulse. Die längeren Laufzeiten verzeichneten in einem sehr schwachen Aktienmarktumfeld Kursgewinne.

Die Kurse von zweijährigen Anleihen stiegen minimal auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,123 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,236 Prozent. Die richtungweisenden zehnjährigen Papiere gewannen 8/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,62 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten 30/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,340 Prozent./ag/jha/