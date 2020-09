DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BANKEN - Nach dem Betrugsskandal beim Zahlungsabwickler Wirecard drängt Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf schärfere Regeln zur Kontrolle von Finanzkonzernen. Er wolle zusammen mit Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) alles dafür tun, damit härtere Gesetze "so schnell wie möglich" verabschiedet werden können, kündigte Scholz auf dem Banken-Gipfel des Handelsblatts an. "Die Ministerin und ich haben uns vorgenommen, dass wir unseren Teil der Arbeit sehr bald fertig haben und dann auch zur Debatte stellen." Scholz strebt an, dass die gesetzlichen Änderungen noch in der laufenden Legislaturperiode verabschiedet werden. Der SPD-Kanzlerkandidat steht wegen des Wirecard-Skandals unter Druck, weil die dem Finanzministerium unterstellte Aufsichtsbehörde Bafin in dem Fall kein gutes Bild abgegeben hat. Neben einer Aufrüstung der Bafin fordert Scholz härtere Regeln für Wirtschaftsprüfer sowie eine Professionalisierung von Aufsichtsräten. (Handelsblatt/Börsen-Zeitung)

RATINGAGENTUREN - Die großen US-Ratingagenturen Standard & Poor's, Moodys und Fitch geraten in Europa unter Beschuss der institutionellen Anleger. Der Fondsverband BVI und der Versicherungsverband GDV beschwerten sich jetzt in Brüssel über das ihrer Ansicht nach inakzeptable Preisgebaren der drei Agenturen. In einem gemeinsamen Brief, der der Börsen-Zeitung vorliegt, forderten die beiden deutschen Verbände die EU-Kommission auf, mit regulatorischen Eingriffen die Marktmacht der Ratingagenturen zu begrenzen. Aktuell werde die Effizienz der Kapitalmärkte in der EU stark beeinträchtigt, hieß es. Europäische Marktteilnehmer und Ratingagenturen würden zudem im internationalen Wettbewerb benachteiligt. (Börsen-Zeitung)

KFZ-STEUER - Käufer emissionsarmer Autos können von 2021 an nur mit geringen Ersparnissen bei der Kfz-Steuer rechnen. Laut Berechnungen des Finanzministeriums zur geplanten Reform liegt der Vorteil bei 30 Euro pro Jahr. Die Grünen kritisieren, dass die Reform der Steuer die schlechte Klimabilanz des Verkehrs kaum verbessern werde. (SZ)

USA - Mit der Datenanalysefirma Palantir und der Online-Wohnplattform Airbnb steht eine zweite Welle von großen amerikanischen Tech-Firmen vor dem Start an der US-Börse. Doch einfacher ist die Lage für die sogenannten Einhörner, also Startups mit einer Bewertung von mehr als einer Milliarde Dollar, am Kapitalmarkt nicht geworden. Viele Investoren sind nach schlechten Erfahrungen mit gehypten Firmen wie Lyft zuletzt skeptischer geworden - vor allem gegenüber Firmen, die nach Jahren noch immer keinen Gewinn abwerfen. (Handelsblatt)

HAUPTVERSAMMLUNGEN - Wegen der Veranstaltungsverbote im Zuge der Corona-Pandemie wurden seit März Aktionärstreffen nur noch im Internet abgehalten. Die Unternehmen sind laut einer aktuellen Umfrage überzeugt von dem Format und wollen Online-Hauptversammlungen gern dauerhaft etablieren. Die Bundesregierung könnte das entsprechende Notgesetz bis Ende 2021 verlängern, heißt es in Regierungs- und Industriekreisen. Damit ist Streit programmiert: Investoren- und Aktionärsvertreter laufen seit Wochen Sturm gegen die virtuellen HVs. Sie sehen sich ihrer Rede- und Mitwirkungsrechte beraubt. (Handelsblatt)

AUTOMOBILBRANCHE - Nach heftiger Kritik an seiner Kappung der E-Auto-Kaufprämien steht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier vor einer Kehrtwende. Um der E-Mobilität zum Durchbruch zu verhelfen, denke man noch einmal über eine Kumulation von Förderprogrammen nach, teilte das Ministerium in einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage mit. "Derzeit prüft die Bundesregierung die Frage einer Erhöhung des Umweltbonus auch ohne Kumulationsverbot", heißt es wörtlich. Die Abstimmungen dazu würden in Kürze abgeschlossen. Der Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn sagte, Altmaier wolle offenbar zurückrudern. "Das wäre die richtige Konsequenz nach dieser eklatanten Fehlentscheidung des Wirtschaftsministers." (Welt)

