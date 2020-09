Aktie: Impfstoffhersteller Moderna punktet in Japan

Anzeige / Werbung Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie wappnet sich Japan und unterzeichnet einen weiteren Liefervertrag für einen derzeit noch potentiellen Impfstoff. Den Angaben zufolge holt Japan dafür das US-Biotechnologieunternehmen Moderna ins Boot. Bislang hat Japan Lieferkontrakte unter anderem mit Pfizer und Astrazeneca vereinbart. Hier können Sie die Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren und zu ihrem eigenen Vorteil nutzen. Wie Moderna mitteilte, führt man derzeit Gespräche mit der japanischen Regierung. Dabei geht es um die Lieferung von mindestens 40 Millionen Dosen des potenziellen Coronavirus-Impfstoffs. Derzeit befindet sich das Moderna-Mittel in der Endphase der klinischen Entwicklung. Erhält der Impfstoff die Zulassung, so Moderna weiter, könnte er ab dem ersten Halbjahr 2021 in Japan vertrieben werden. Dafür sei dann der japanische Pharmariese Takeda Pharmaceutical verantwortlich. Moderna hat bereits mit der US-Regierung einen Liefervertrag unterzeichnet und von Washington auch eine millionenschwere Unterstützung erhalten. Moderna-Aktie sucht nach einer Richtung Die Aktie von Moderna bleibt dennoch weiter unter Druck und konsolidiert in einer Seitwärtsrange zwischen rund 61 und 71 Dollar. Die Historie der Aktie ist noch sehr jung, so dass die Grenzen noch ausgetestet werden. Der leichte Aufwärtstrend seit der Emission der Aktie wurde gebrochen, so dass erst ein Bruch des Widerstands bei 71 Dollar das Chartbild aufhellt. Enthaltene Werte: US60770K1079,NL0015436031

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )